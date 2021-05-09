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В России на параде 9 мая вспыхнуло военное авто: тушить пришлось тряпкой

Автор: Светлана Мащенко

В России во время парада ко Дню победы 9 мая вспыхнул военный автомобиль. Водитель пытался ликвидировать возгорание огнетушителем, но безуспешно. Пришлось прибегнуть к старому доброму способу - тряпке.

Видео появилось на ресурсе "Тайга-инфо".

Инцидент произошел в праздничное воскресенье в областном центре - городе Кемерово.

На кадрах видно, что из-под капота КрАЗа вырывается огонь. Водитель и прибежавший на помощь военный пытались затушить его при помощи огнетушителя. Но последний оказался нерабочим.

После минутной суеты и беготни вокруг автомобиля водитель вспомнил о верном средстве - достал из салона тряпку и "забил" ею огонь.

Все это действо происходило под смешки зрителей парада за кадром.

Видео: В России загорелся военный автомобиль на параде ко Дню победы (tayga.info)

Инцидент с возгоранием военной техники в Российской Федерации не первый. Так, в Уфе во время репетиции парада 7 мая произошло ЧП - загорелся один из танков.

Ранее мы писали, что в России оконфузились с Днем победы, развесив "вражеские" флаги.

Также мы писали, что оккупанты жестко оконфузились на торжестве в Крыму.

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