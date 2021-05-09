У Росії на параді 9 травня спалахнуло військове авто: гасити довелося ганчіркою

Інцидент стався у святкову неділю в обласному центрі - місті Кемерово.

На кадрах видно, що з-під капота КрАЗу виривається вогонь. Водій і військовий, що прибіг на допомогу, намагалися загасити його за допомогою вогнегасника. Але останній виявився неробочим.

Після хвилинної метушні і біганини навколо автомобіля водій згадав про вірний засіб - дістав з салону ганчірку і "забив" нею вогонь.

Все це дійство відбувалося під смішки глядачів параду за кадром.

Відео: у Росії загорівся військовий автомобіль на параді до Дня перемоги (tayga.info)

Інцидент із загорянням військової техніки в Російській Федерації не перший. Так, в Уфі під час репетиції параду 7 травня сталася НП - загорівся один з танків.