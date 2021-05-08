В России на репетиции парада к 9 мая вспыхнул танк: видео ЧП

В российской Уфе во время репетиции парада военной техники по случаю 9 мая произошло ЧП - загорелся один из танков. Технику советских времен вспыхнула вскоре после проезда мимо трибун перед зданием горсовета столицы Башкирии.

Об этом передает ИА " Башинформ ".

Инцидент попал на видео, и кадры выложили в сеть.

Танк ехал по проспекту Октября, завернул на Северный проезд и загорелся.

За происходящим наблюдали люди на улице, снимая на телефоны.

Как объяснили в пресс-службе регионального МЧС, танк Т-26 загорелся по причине воспламенения топлива, которое пролилось на его корпус.

Сообщается, что водитель потушил огонь самостоятельно до прибытия пожарных и спасателей.

При этом на ролике видно, как к танку съехались несколько пожарных авто. Также показано, как пожарные начинают тушить огонь, выходящий из-под его башни. Технику обильно заливали пеной и водой.

Также на место происшествия прибыла карета неотложки.

Видео: в российской Уфе вспыхнул танк на репетиции парада к 9 мая