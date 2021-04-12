Оккупанты жестко оконфузились на торжестве в Крыму: мощное орудие дало сбой

В Крыму оконфузились оккупанты во время торжеств, посвященных освобождению от нацистских захватчиков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Произошло это в Керчи во время акции "Выстрел памяти". Согласно плану, это должен быть залп из двух орудий. Но что-то пошло не так.

Военные долго возились возле одного орудия, но им так и не удавалось пальнуть. Вдоволь намучившись у пушки, один из военных как можно быстрее побежал ко второму орудию, из которого удалось сделать четыре выстрела.

Но и тут не совсем удачно... в здании судоремонтного завода повылетали стекла.

Интересно, что на фоне слышен смех жителей города, которые наблюдают за попытками военных, что пытаются пальнуть.

Видео: Оккупанты оконфузились на торжестве в Крыму (ТСН)

Пользователи сети высмеивают конфуз оккупантов. Вот, что они пишут в комментариях: