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Оккупанты жестко оконфузились на торжестве в Крыму: мощное орудие дало сбой

Новина українською → Крым, Понедельник 12 апреля 2021 16:05
Оккупанты жестко оконфузились на торжестве в Крыму: мощное орудие дало сбой Коллаж РБК-Украина: оккупанты оконфузились в Крыму
Автор: Светлана Мащенко

В Крыму оконфузились оккупанты во время торжеств, посвященных освобождению от нацистских захватчиков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Произошло это в Керчи во время акции "Выстрел памяти". Согласно плану, это должен быть залп из двух орудий. Но что-то пошло не так.

Военные долго возились возле одного орудия, но им так и не удавалось пальнуть. Вдоволь намучившись у пушки, один из военных как можно быстрее побежал ко второму орудию, из которого удалось сделать четыре выстрела.

Но и тут не совсем удачно... в здании судоремонтного завода повылетали стекла.

Интересно, что на фоне слышен смех жителей города, которые наблюдают за попытками военных, что пытаются пальнуть.

Видео: Оккупанты оконфузились на торжестве в Крыму (ТСН)

Пользователи сети высмеивают конфуз оккупантов. Вот, что они пишут в комментариях:

  • Всё идет по плану. Мы идём ко ДНУ!
  • Позорище
  • Огонь! Бойся
  • Пряный Ванька не догнал что к чему!
  • Этот тот же металлолом, который едет к границе Украины?

Ранее мы писали, что в России оконфузились с истребителем ВСУ. Они решили проиллюстрировать новость о якобы перехвате в небе над Балтийским морем натовских самолетов, но выбрали не то фото.

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