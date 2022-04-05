UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В России отменили наказание за мародерство

Фото: В России разрешили мародерствовать по закону ( t me polkazov)
Автор: Styler

В России официально разрешили мародерствовать. Правда, отмена наказания касается исключительно мародерства на поле сражения и вещей убитых и раненых.

Как выглядела статься о мародерстве в кодексе РФ ранее и как выглядит сейчас – смотрите ниже.

Масштабы мародерства российский армии в Украине просто поражают. В соцсетях публикуют данные о том, что оккупанты вывозят награбленное машинами. Из домов украинцев выносят абсолютно все – от стиральных машин до нижнего белья.

После выхода уцелевших частей РФ со стороны севера Украины в Беларусь, на почтах начался ажиотаж – оккупанты отправляли награбленное своим семьям в разные страны России.

Запчасти к автомобилям, детские игрушки, ковры, одежда килограммами, украшения, духи и косметика – списки просто бесконечные. Некоторые пользователи, у которых была похищена техника, уже смогли отследить "путешествие" телефонов, наушников и планшетов в России.

Эксперты высказали предположение, что подобные действия российских солдат могут происходить только с согласия вышестоящего руководства. И действительно, чтобы загрузить на грузовик все награбленное, нужно же получить разрешения командира.

И оказалось, что разрешение на мародерство оккупантам дали прямо в уголовном кодексе России. Оказывается, статью №266 просто декриминализовали.

Декриминализация – это отмена ранее действующего криминально-правового запрета, которым поведение определенного вида признается как преступление. И переведение действий из категории преступных в категорию не преступлений.

Статья 266. Мародерство. "Похищение на поле сражения вещей, находящихся при убитых и раненых (мародерство)" – наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет или смертной казнью. Уголовным кодексом РФ данный состав преступления декриминализован.

Стоит отметить, что данная статья есть только в старой редакции. В более новой редакции уголовного кодекса РФ статьи о мародерстве просто нет. Есть только проекты, которые судя по всему так и не были утверждены.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители Сумской области сообщили, что российские мародеры вынесли из дома даже носки.

А также мы рассказывали о том, что российские военные торгуют награбленным в Беларуси.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМародерство