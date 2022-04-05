У Росії скасували покарання за мародерство

У Росії офіційно дозволили мародерствувати. Правда, скасування покарання стосується виключно мародерства на полі битви та речей убитих і поранених.
Як виглядала статися про мародерство в Кодексі РФ раніше і як виглядає зараз – дивіться нижче.
Масштаби мародерства російської армії в Україні просто вражають. У соцмережах публікують дані про те, що окупанти вивозять награбоване машинами. З будинків українців виносять абсолютно все - від пральних машин до спідньої білизни.
Після виходу вцілілих частин РФ з боку півночі України В Білорусь, на поштах почався ажіотаж - окупанти відправляли награбоване своїм сім'ям в різні країни Росії.
Запчастини до автомобілів, дитячі іграшки, килими, одяг, прикраси, парфуми та косметика – списки просто нескінченні. Деякі користувачі, у яких була викрадена техніка, вже змогли відстежити "подорож" телефонів, навушників і планшетів в Росії.
Експерти висловили припущення, що подібні дії російських солдатів можуть відбуватися тільки за згодою вищого керівництва. І дійсно, щоб завантажити на вантажівку все награбоване, потрібно ж отримати дозволи командира.
І виявилося, що дозвіл на мародерство окупантам дали прямо в Кримінальному кодексі Росії. Виявляється, статтю №266 просто декриміналізували.
Декриміналізація - це скасування раніше діючої кримінально-правової заборони, якою поведінка певного виду визнається як злочин. І переведення дій з категорії злочинних в категорію не злочинів.
Стаття 266. Мародерство. "Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих і поранених (мародерство)" - карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років або стратою. Кримінальним кодексом РФ даний склад злочину декриміналізований.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жителі Сумської області повідомили, що російські мародери винесли з дому навіть шкарпетки.
А також ми розповідали про те, що російські військові торгують награбованим у Білорусі.
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