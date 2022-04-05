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Украли даже трусы и носки: жительница Сумской области о том, как грабили людей

Новина українською →
Сумська область, Вторник 05 апреля 2022 12:38
Украли даже трусы и носки: жительница Сумской области о том, как грабили людей Коллаж РБК-Украина: россияне выносят из домов даже трусы
Автор: Светлана Мащенко

Оккупанты нагло грабили дома мирных людей, вынося буквально все - от "плазм" до трусов с носками.

Об этом жительница Сумской области рассказала в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам женщины, дом ее сына обнесли полностью.

"Зашли, забрали плазменный телевизор, ноутбук забрали, забрали носки, трусы, постельное, полотенца. Технику всю позабирали: мясорубки, блендеры, комбайны. В гараже - электродрели..." - говорит жительница Сумской области.

А вот тут оккупант хвастается вероятно своей жене Танюше, что у нее теперь два норковых манто, размера M и S. Женщина говорит, Не то - ведь М-ка в ее представлении самый маленький размер, а вот S-ка больше. И все это маловато будет.

Мародерить он ездил, по его словам, в коттеджный городок Верховной Рады.

Себе же он добыл станок, о котором давно мечтал. А также "ямаховские колонки, как у Никитина".

"Родной мой", - радуется женщина на другом конце провода.

Ранее мы писали, что "морские пехотинцы" РФ переквалифицировались в мародеров и ограбили сельский магазин.

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