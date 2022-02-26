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В России отключили Twitter

Автор: Татьяна Самарук

Twitter заблокировал возможность регистрировать аккаунты в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По словам министра, сейчас в России полностью отключили Twitter. Отныне люди не смогут зарегистрироваться в приложении.

"Спасибо! Ждем Facebook и Instagram!",- написал Федоров.

В России отключили Twitter (t.me/zedigital)

Ранее мы сообщали, что Facebook запретил рекламу и монетизацию для российских СМИИ.

Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Россию отключают от SWIFT.

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