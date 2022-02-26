Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram .

За словами міністра, зараз у Росії повністю відключили Twitter. Відтепер люди не зможуть зареєструватися у додатку.

"Спасибі! Чекаємо на Facebook і Instagram!", - написав Федоров.

У Росії відключили Twitter (t.me/zedigital)