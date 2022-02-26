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Россию отключают от SWIFT, - Кулеба

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Суббота 26 февраля 2022 16:04
Россию отключают от SWIFT, - Кулеба Фото: Россию отключают от SWIFT (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Россию отключают от системы международных банковских платежей SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Facebook.

"Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли", - написал Кулеба.

По его словам, "работала вся вертикаль украинской дипломатии - от Президента Украины до атташе в украинском посольстве".

"Спасибо также тысячам людей, в частности украинской диаспоре, которые давят на свои правительства для поддержания этого решения. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины", - добавил он.

Россию отключают от SWIFT, - Кулеба

Читайте подробно о том, почему эта санкция нужна и чем это грозит Кремлю.

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