В России отключили Twitter
В России не работает Twitter (Виталий Носач РБК-Украина)
Twitter заблокировал возможность регистрировать аккаунты в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
По словам министра, сейчас в России полностью отключили Twitter. Отныне люди не смогут зарегистрироваться в приложении.
"Спасибо! Ждем Facebook и Instagram!",- написал Федоров.
В России отключили Twitter (t.me/zedigital)
Ранее мы сообщали, что Facebook запретил рекламу и монетизацию для российских СМИИ.
Также мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Россию отключают от SWIFT.