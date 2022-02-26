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У Росії відключили Twitter

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Субота 26 лютого 2022 18:26
У Росії відключили Twitter У Росії не працює Twitter (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За словами міністра, зараз у Росії повністю відключили Twitter. Відтепер люди не зможуть зареєструватися у додатку.

"Спасибі! Чекаємо на Facebook і Instagram!", - написав Федоров.

У Росії відключили TwitterУ Росії відключили Twitter (t.me/zedigital)

Раніше ми повідомляли, що Facebook заборонив рекламу і монетизацію для російських ЗМІ.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Росію відключають від SWIFT.

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