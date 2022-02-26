У Росії відключили Twitter
У Росії не працює Twitter (Віталій Носач РБК-Україна)
Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
За словами міністра, зараз у Росії повністю відключили Twitter. Відтепер люди не зможуть зареєструватися у додатку.
"Спасибі! Чекаємо на Facebook і Instagram!", - написав Федоров.
У Росії відключили Twitter (t.me/zedigital)
Раніше ми повідомляли, що Facebook заборонив рекламу і монетизацію для російських ЗМІ.
Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Росію відключають від SWIFT.