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У Росії "наїхали" на Ротару за підтримку української армії

STYLERЖиття    21.11.2019 - 17:22
У Росії "наїхали" на Ротару за підтримку української армії
Софія Ротару підтримує українську армію (фото: instagram.com.sofiarotaru official)

Софію Ротару піддали критиці за те, що вона підтримує українських бійців і гастролює в РФ

На Софію Ротару "наїхали" у Росії за те, що вона підтримує матеріально українську армію, але їздить з гастролями в Росію. Так висловилася про артистці російська ведуча Ангеліна Вовк. За словами росіянки, Ротару їздить в їх країну за грошима.

"Я завжди дивуюся ось такої позиції людини, вона викликає подив. Ну, по-перше, якщо ти так погано ставишся до Росії, ну навіщо ти сюди їдеш за грошима? На місці Софії я б не поїхала сюди заробляти, як би ні були потрібні гроші. Я розумію, артист - поза політикою. Але, якщо ти дійсно поза політикою, тоді не підтримуй армію, яка воює з нашою країною", - висловилася Вовк.

У Росії &quot;наїхали&quot; на Ротару за підтримку української арміїСофія Ротару (фото: УНІАН)

За словами Вовк, раніше вона любила творчість Ротару, але нині не збирається йти на її концерти.

"У людини має бути життєва позиція. Чесна, принципова. Адже вона приїжджає сюди і усміхається всім. Вийде на сцену - не буде ж говорити: а, які ви погані. Скаже: як я вас люблю, які ви хороші. Ну, тоді і вести себе треба по-іншому по відношенню до нашої країни", - заявила ведуча.

Нагадаємо, що раніше Софія Ротару відмовлялася виступати в Росії, але в серпні 2019 року все ж дала концерт на "Новій хвилі" в Сочі.

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