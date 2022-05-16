У Росії можуть скасувати "Пісню року". Вона трималася лише на українських артистах

"Пісня року" в 2022 році може не відбутися через відсутність в РФ артистів, які можуть заслужено отримати звання дійсно кращих. Всі придатні співаки або виїхали з Росії, або висловилися проти війни в Україні, або ж - це самі українці, наприклад, Віра Брежнєва, Софія Ротару та інші.

Як відомо, багато іменитих артистів в РФ вважаються "небажаними". І Кремль заборонив організаторам давати їм майданчики для виступів.

"Валерій Меладзе, Настя і Потап, Віра Брежнєва, Софія Ротару, Іван Дорн. Це артисти, яких ми добре знаємо, але які показали свою позицію на противагу офіційній, проти нашої країни, нашої влади, наших людей", - сказав Рудченко.

У "список небажаних" він також відніс Лоліту і незмінного ведучого "Пісні року" Сергія Лазарєва, який "відмовився поїхати і поспілкуватися з біженцями з Донбасу", за що його "виключили зі списку артистів, які гастролюють по країні".

Але справа в тому, що саме за великим рахунком шоу в останні роки трималося саме на українських зірках.

"Я навіть не розумію, чи буде цей фестиваль цього року. Зазвичай запис "Пісні року" відбувається в грудні. Якщо, дай бог, закінчиться до цього часу війна, то, напевно, фестиваль буде, якщо ні, то проведення фестивалю під питанням", - сказав він.

Якщо ж організатори захочуть провести найстаріший музичний фестиваль на просторах російського ТБ, який бере свій початок ще з 1971 року, то на зміну іменитим зіркам їм доведеться брати "молодіжних" зірок, наприклад, Марі Краймбрері і Anna Asti. Втім, ці "зірки" теж з України. Правда, вони підтримують вторгнення РФ на свою рідну землю і геноцид українського народу.

Українським артистам заборонили в'їзд до РФ на 50 років

Ще в кінці квітня з'явився список "заборонених" українських співаків, акторів, громадським діячів.

Люди зі списку не зможуть потрапити в РФ до 2072 року, заборона почала діяти 16 квітня. Це: