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Рослинний чи тваринний? Який жир несе менше шкоди організму

Фото: Який жир безпечний для організму (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В повсякденному харчуванні ми споживаємо тваринні та рослинні жири. Нове Дослідження підтвердило користь рослинних жирів для профілактики хронічних захворювань.

Про всі подробиці відкриття вчених, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Нове дослідження, опубліковане в Nature Medicine, підтвердило: перехід на харчування з високим вмістом ненасичених жирів рослинного походження, таких як оливкова олія, позитивно впливає на ліпідний профіль крові, знижуючи ризик розвитку серцево-судинних захворювань і діабету 2-го типу.

Чому це важливо?

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує замінювати насичені тваринні жири, як-от вершкове масло, ненасиченими жирами рослинного походження. Це знижує ризик кардіометаболічних захворювань. Проте до цього часу дослідження впливу таких змін у харчуванні були обмежені.

Як проводили дослідження?

У рамках рандомізованого дослідження DIVAS вчені спостерігали за 113 учасниками протягом 16 тижнів. Одна група дотримувалася дієти з високим вмістом насичених тваринних жирів, а інша - дієти, багатої ненасиченими рослинними жирами.

Динаміку змін у крові відстежували за допомогою сучасного методу ліпідоміки, що дозволяє аналізувати молекули жирів. Висновки узагальнили за допомогою багатоліпідної шкали (MLS), де високий показник свідчить про здоровий жировий профіль крові.

Основні результати

  • Дієта з ненасиченими жирами: Учасники, які споживали більше рослинних жирів, показали вищий рівень MLS, що асоціюється з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань і діабету 2-го типу.
  • Середземноморська дієта: Люди, які на початку мали низький MLS через вживання насичених жирів, змогли покращити свій профіль крові та знизити ризик захворювань завдяки середземноморській дієті.

Дослідження підтвердило, що харчування з низьким вмістом насичених жирів і високим вмістом ненасичених рослинних жирів сприяє зниженню ризику хронічних захворювань. Зокрема, перехід на середземноморську дієту може бути ефективним підходом для профілактики серцево-судинних захворювань і діабету.

Такі результати ще раз підкреслюють важливість дієтичних змін для підтримання довготривалого здоров’я.

 

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