Рослинний чи тваринний? Який жир несе менше шкоди організму

Нове дослідження, опубліковане в Nature Medicine, підтвердило: перехід на харчування з високим вмістом ненасичених жирів рослинного походження, таких як оливкова олія, позитивно впливає на ліпідний профіль крові, знижуючи ризик розвитку серцево-судинних захворювань і діабету 2-го типу.

Чому це важливо?

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує замінювати насичені тваринні жири, як-от вершкове масло, ненасиченими жирами рослинного походження. Це знижує ризик кардіометаболічних захворювань. Проте до цього часу дослідження впливу таких змін у харчуванні були обмежені.

Як проводили дослідження?

У рамках рандомізованого дослідження DIVAS вчені спостерігали за 113 учасниками протягом 16 тижнів. Одна група дотримувалася дієти з високим вмістом насичених тваринних жирів, а інша - дієти, багатої ненасиченими рослинними жирами.

Динаміку змін у крові відстежували за допомогою сучасного методу ліпідоміки, що дозволяє аналізувати молекули жирів. Висновки узагальнили за допомогою багатоліпідної шкали (MLS), де високий показник свідчить про здоровий жировий профіль крові.

Основні результати

Дієта з ненасиченими жирами : Учасники, які споживали більше рослинних жирів, показали вищий рівень MLS, що асоціюється з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань і діабету 2-го типу.

: Учасники, які споживали більше рослинних жирів, показали вищий рівень MLS, що асоціюється з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань і діабету 2-го типу. Середземноморська дієта: Люди, які на початку мали низький MLS через вживання насичених жирів, змогли покращити свій профіль крові та знизити ризик захворювань завдяки середземноморській дієті.

Дослідження підтвердило, що харчування з низьким вмістом насичених жирів і високим вмістом ненасичених рослинних жирів сприяє зниженню ризику хронічних захворювань. Зокрема, перехід на середземноморську дієту може бути ефективним підходом для профілактики серцево-судинних захворювань і діабету.

Такі результати ще раз підкреслюють важливість дієтичних змін для підтримання довготривалого здоров’я.