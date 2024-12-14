Растительный или животный? Какой жир несет меньше вреда организму

Новое исследование, опубликованное в Nature Medicine, подтвердило: переход на питание с высоким содержанием ненасыщенных жиров растительного происхождения, таких как оливковое масло, оказывает положительное влияние на липидный профиль крови, снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа.

Почему это важно?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует заменять насыщенные животные жиры, например сливочное масло, ненасыщенными жирами растительного происхождения. Это снижает риск кардиометаболических заболеваний. Однако до этого времени исследования влияния таких изменений в питании были ограничены.

Как проводили исследования?

В рамках рандомизированного исследования DIVAS ученые наблюдали за 113 участниками в течение 16 недель. Одна группа придерживалась диеты с высоким содержанием насыщенных животных жиров, а другая - диеты, богатой ненасыщенными растительными жирами.

Динамику изменений в крови отслеживали с помощью современного метода липидомики, позволяющего анализировать молекулы жиров. Выводы обобщили с помощью многолипидной шкалы (MLS), где высокий показатель свидетельствует о здоровом жировом профиле крови.

Основные результаты

Диета с ненасыщенными жирами: Участники, потреблявшие больше растительных жиров, показали более высокий уровень MLS, ассоциирующийся с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа.

Участники, потреблявшие больше растительных жиров, показали более высокий уровень MLS, ассоциирующийся с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа. Средиземноморская диета: Люди, которые в начале имели низкий MLS из-за насыщенных жиров, смогли улучшить свой профиль крови и снизить риск заболеваний благодаря средиземноморской диете.

Исследование подтвердило, что питание с низким содержанием насыщенных жиров и высоким содержанием ненасыщенных растительных жиров способствует снижению риска хронических заболеваний.

Такие результаты еще раз подчеркивают важность диетических изменений для поддержания продолжительного здоровья.