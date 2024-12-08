Названий найгірший сік, в якому повно цукру та калорій

Соки традиційно вважаються корисним продуктом, багатим на вітаміни та мікроелементи. Однак далеко не всі напої, які продаються під виглядом соків, дійсно приносять користь. Деякі з них можуть завдати більше шкоди, ніж користі, через високий вміст цукру та калорій.

Експерти визначили, що гранатовий сік з доданим цукром та популярні фруктові нектари є одними з найгірших напоїв у цій категорії.

Чому ці соки є шкідливими?

Високий вміст цукру:

Багато виробників додають у соки цукор для покращення смаку. У результаті вміст цукру у склянці такого напою може досягати 20-25 г, що становить майже половину рекомендованої добової норми для дорослої людини.

Надмірна калорійність:

У склянці соку з доданим цукром може бути 100-150 ккал. При цьому такі напої не дають тривалого відчуття насичення, що може призвести до переїдання та набору зайвої ваги.

Низький вміст натуральних інгредієнтів:

Деякі напої, які називають соками, насправді є нектаром або фруктовими напоями, що містять лише невеликий відсоток натурального соку, а решта – це вода, цукор та штучні ароматизатори.

Ризики для здоров'я:

Постійне споживання таких напоїв може призвести до:

підвищення рівня цукру в крові;

збільшення ризику діабету;

набору ваги та ожиріння;

погіршення стану зубів через високу кислотність та вміст цукру.

Приклад найгірших соків:

Гранатовий сік із доданим цукром : часто рекламується як корисний, але у більшості магазинних варіантів є значна кількість цукру, що знижує його корисність.

: часто рекламується як корисний, але у більшості магазинних варіантів є значна кількість цукру, що знижує його корисність. Апельсиновий нектар : містить багато цукру та має низький вміст натурального апельсинового соку.

: містить багато цукру та має низький вміст натурального апельсинового соку. Яблучний сік із концентрату: зазвичай містить додані цукри та не має тієї кількості корисних речовин, як свіжий сік.

Що обрати натомість?

Якщо ви хочете отримати користь від соків, зверніть увагу на:

Свіжовичавлені соки : вони не містять доданого цукру та мають високу концентрацію корисних речовин.

: вони не містять доданого цукру та мають високу концентрацію корисних речовин. Соки без доданого цукру : на етикетці має бути написано "100% натуральний сік".

: на етикетці має бути написано "100% натуральний сік". Овочеві соки : такі як томатний або морквяний, які мають нижчий вміст цукру.

: такі як томатний або морквяний, які мають нижчий вміст цукру. Розведений сік: можна змішувати натуральний сік із водою, щоб зменшити калорійність.

Як споживати соки

Споживати соки в помірній кількості - не більше 1 склянки на день .

. Завжди читати склад на упаковці, уникаючи напоїв із доданим цукром, штучними ароматизаторами та консервантами.

Перевагу надавати свіжим фруктам, оскільки вони забезпечують організм клітковиною, якої немає у соках.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете насолоджуватися напоями без шкоди для здоров'я, зберігаючи баланс у своєму раціоні.