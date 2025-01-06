Ви будете здивовані. Названо 5 найгірших для здоров'я сніданків, до яких ми звикли

Ви коли-небудь замислювалися, чи насичує вас ваш сніданок надовго? Чи є він поживним і корисним для організму? Сніданок має багато переваг. Дослідження показало, що ті, хто їв його сім разів на тиждень, мали менший ризик серцевих захворювань, діабету та ожиріння.

Які сніданки краще не їсти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Які 5 сніданків - не найкращий вибір?

Зареєстрований дієтолог і автор книги "Як не їсти ультраоброблені продукти Нікола Ладлам-Рейн назвав 5 сніданків, які не принесуть організму жодної користі.

Круасан з джемом

Якщо круасан з маслом є вашою щоденною ранковою звичкою, варто це передивитись.

Ця комбінація складається здебільшого з рафінованих вуглеводів із додаванням цукру та не містить багато білка чи клітковини.

Білок є головним, коли мова заходить про керування вашим апетитом і прискорення метаболізму. Саме він дозволяє вам утримувати більше м’язів та не дозволяє жиру утворюватися.

Це називається термічним ефектом, і дослідження показали, що білок справляється з ним набагато краще, ніж жир або вуглеводи. Так, близько 25% калорій білка йде на перетравлення, засвоєння та збереження поживних речовин з їжі.

Звичайний круасан також містить велику кількість насичених жирів, надмірна кількість яких може підвищити рівень поганого холестерину.

Дієтолог пропонує замінити солодкий круасан на сир і помідор на тості або міні-круасан із фруктовим салатом і йогуртом із насінням.

Замість солодкого круасану обирайте поживний з рибою чи шинкою (фото: freepik.com)

Просто кава

Нікола каже, що хоча чорна кава має низький вміст калорій і забезпечує швидкий заряд енергії завдяки кофеїну, "напій по собі не містить важливих поживних речовин".

Вживання кави натщесерце також може дратувати слизову оболонку шлунка, потенційно призводячи до кислотного рефлюксу або дискомфорту.

Латте або капучіно навряд чи буде достатньо для заміни їжі. Ви залишитеся голодними і незабаром знову захочете їсти.

Підсолоджена кава, як-от ароматизоване латте, може мати значний вміст цукру та калорій, не забезпечуючи тривалого відчуття ситості чи живлення.

"Це може призвести до швидкого стрибка та подальшого падіння рівня цукру в крові, через що незабаром ви відчуєте втому або голод", - каже Нікола.

Кава без нічого - не найкращий вибір для сніданку (фото: freepik.com)

Бутерброд з беконом

Вживання занадто великої кількості обробленого м’яса, наприклад бекону чи сосисок, ймовірно, підвищує ризик раку кишківника та підвищує ризик високого кров’яного тиску через високий рівень солі.

Замість бекону дієтолог пропонує більш пісні варіанти, такі як яйця або копчений лосось. Поєднуйте з овочами та цільнозерновим хлібом, щоб додати клітковини та поживних речовин.

Солодкі пластівці

Солодкі пластівці, такі як глазуровані або шоколадні варіанти, слід їсти лише зрідка.

Надмірне споживання цукру пов’язують із збільшенням ваги, діабетом 2 типу та хворобами серця.

"Вибирайте крупи з високим вмістом клітковини та низьким вмістом цукру, такі як вівсяна каша, висівкові пластівці, подрібнена пшениця або мюслі без додавання цукру. Вони забезпечують повільне вивільнення енергії, а клітковина підтримує травлення", - повідомив фахівець.

Пластівці краще замінити цільними кашами (фото: freepik.com)

Шматочок фрукта

Фрукти містять багато поживних речовин, але це перш за все джерело вуглеводів, але можуть призвести до швидкого сплеску енергії, залишаючи вас голодними невдовзі, якщо їх їсти окремо.

Замість цього поєднуйте ваші улюблені страви - яблука, груші, ягоди чи цитрусові - з білками та жирами.

Додайте горіхи, насіння або горіхове масло - змішайте з грецьким йогуртом чи сиром або змішайте в смузі з молоком та авокадо.