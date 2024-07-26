Ярослава Гресь вразила сумою, яку UNITED24 збирає щотижня

Як обирають амбасадорів для UNITED24

"Перший список був дуже великий. Він був відібраний самим президентом, ми старалися, але були відмови. В цьому списку не було українців, адже наше завдання працювати поза Україною, із міжнародною спільнотою", - розповіла Ярослава.

"Тому що мали бути амбасадори з міжнародною аудиторією. Нас не врятують українські зірки, адже навіть, якщо український блогер про це напише, кому це цікаво в штаті Алабама", - додала вона.

Першим амбасадором UNITED24 став футболіст Андрій Шевченко. Він, як зазначила Гресь, погодився одразу.

Шевченко та Гресь (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

Коли Шевченко отримав СМС з пропозицією допомогти розвитку платформи, той одразу написав: "Я згоден, що робити?".

"Ми йому написали 14 травня 2022 року, а 18 травня він приїхав в Україну. Андрій

одразу запустив проект, він за перший день дав два десятки інтерв'ю, була вся міжнародна преса. Потім була Еліна Світоліна", - пригадала Гресь

"Ми приїхали виступати на конференцію про відбудову України у Швейцарії, мене зустрічає Юлія Соловей і каже: "У нас є Лієв Шрайбер". Він став першим американцем в UNITED24 і проєкт "поїхав", - також розповіла вона.

Шевченко, Гресь та Шрайбер (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

Вже потім був гурт Imagine Dragons, а актор Марк Гемілл, зазначила Ярослава, "розірвав всі шаблони фандрейзингу у світі".

Скільки збирає UNITED24

За словами Гресь, платформа - "це всесвіт і машина, яка вже не зіб'ється зі свого шляху.".

"Це незворотний процес, там є великі надійні команди, вона в руках офісу Президента, Михайла Федорова. UNITED24 органічно збирає півтора мільйона доларів на тиждень, для цього не потрібно вже нічого робити, всі амбасадори залишаться на борту", - розповіла Ярослава.

Втім, нещодавно вона вирішила завершити роботу з UNITED24. І це, підкреслила Гресь, "максимально екологічне розставання".

Гресь пояснила, чому вона пішла з UNITED24 (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

"Це дуже важке вирішення, емоційно, перш за все, але воно правильне. Ми прийшли, щоб запустити цю платформу, а залишилися із нею на два з половиною роки, фактично зробивши її справою свого життя. Але

настав час, коли треба рухатися далі", - розповіла Ярослава.

"Платформі треба рухатися далі, вона переживатиме класні трансформації, у нас теж буде новий шлях, нові задачі і виклики... UNITED24 був моїм фокусом 24/7. Протягом двох з половиною років. На таких швидкостях та відповідальності не можливо довго протягнути, в певний момент починає валитися все: здоров'я, родина, агенція", - пояснила вона.