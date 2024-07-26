Ярослава Гресь вразила сумою, яку UNITED24 збирає щотижня

Співзасновниця агенції Gres Todorchuk та координаторка UNITED24 Ярослава Гресь розповіла, що завершила роботу з платформою, але це було дуже важким рішенням.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) в інтерв'ю Раміні Есхакзай громадська діячка розповіла, скільки UNITED24 збирає щотижня та як обирають амбасадорів для платформи.
"Перший список був дуже великий. Він був відібраний самим президентом, ми старалися, але були відмови. В цьому списку не було українців, адже наше завдання працювати поза Україною, із міжнародною спільнотою", - розповіла Ярослава.
"Тому що мали бути амбасадори з міжнародною аудиторією. Нас не врятують українські зірки, адже навіть, якщо український блогер про це напише, кому це цікаво в штаті Алабама", - додала вона.
Першим амбасадором UNITED24 став футболіст Андрій Шевченко. Він, як зазначила Гресь, погодився одразу.
Шевченко та Гресь (фото: instagram.com/yaroslava.gres)
Коли Шевченко отримав СМС з пропозицією допомогти розвитку платформи, той одразу написав: "Я згоден, що робити?".
"Ми йому написали 14 травня 2022 року, а 18 травня він приїхав в Україну. Андрій
одразу запустив проект, він за перший день дав два десятки інтерв'ю, була вся міжнародна преса. Потім була Еліна Світоліна", - пригадала Гресь
"Ми приїхали виступати на конференцію про відбудову України у Швейцарії, мене зустрічає Юлія Соловей і каже: "У нас є Лієв Шрайбер". Він став першим американцем в UNITED24 і проєкт "поїхав", - також розповіла вона.
Вже потім був гурт Imagine Dragons, а актор Марк Гемілл, зазначила Ярослава, "розірвав всі шаблони фандрейзингу у світі".
За словами Гресь, платформа - "це всесвіт і машина, яка вже не зіб'ється зі свого шляху.".
"Це незворотний процес, там є великі надійні команди, вона в руках офісу Президента, Михайла Федорова. UNITED24 органічно збирає півтора мільйона доларів на тиждень, для цього не потрібно вже нічого робити, всі амбасадори залишаться на борту", - розповіла Ярослава.
Втім, нещодавно вона вирішила завершити роботу з UNITED24. І це, підкреслила Гресь, "максимально екологічне розставання".
"Це дуже важке вирішення, емоційно, перш за все, але воно правильне. Ми прийшли, щоб запустити цю платформу, а залишилися із нею на два з половиною роки, фактично зробивши її справою свого життя. Але
настав час, коли треба рухатися далі", - розповіла Ярослава.
"Платформі треба рухатися далі, вона переживатиме класні трансформації, у нас теж буде новий шлях, нові задачі і виклики... UNITED24 був моїм фокусом 24/7. Протягом двох з половиною років. На таких швидкостях та відповідальності не можливо довго протягнути, в певний момент починає валитися все: здоров'я, родина, агенція", - пояснила вона.
До слова, раніше Гресь розповіла, як пережила кризу у стосунках з чоловіком.
Окрім цього, нещодавно епатажний Амадор Лопес відповів, чи хоче виїхати з України.