"Була криза": Ярослава Гресь розповіла, як врятувала шлюб

Співзасновниця агенції Gres Todorchuk та координаторка UNITED24 Ярослава Гресь розповіла, що її шлюб з Андрієм Федорівим опинився на межі кризи. Втім, подружжя не здалося та почало рятувати стосунки.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Гресь розповіла в інтерв'ю Раміні Есхакзай, яке вже вийшло на її YouTube-каналі.

Думала, почуття пішли

Гресь та Федорів одружилися у 2015 році, вони виховують чотирьох дітей.

"У нас була криза, це був надзвичайно важкий період, коли я зрозуміла, що ми живемо два паралельні життя. Через те, що я була постійно сама у відрядженнях, світанках та заходах сонця. І ця самотність стала моєю головною супутницею", - зізналася Ярослава.

"Я стала самотньою у колі своєї родини, тому що ти нічим не ділишся, так мало проводиш з ними часу, що не вистачає на почуття. Адже перші питання, які ти обговорюєш це побутові питання, потім ти зібрала валізу, і тебе немає. Так зараз у багатьох людей", - додала вона.

Гресь та її чоловік (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

Криза настала у грудні, коли Гресь усвідомила, що стала дуже самотньою. Втім, її обранець розумів причини проблеми, а тому не захотів втрачати ці стосунки.

"Треба належне віддати моєму чоловіку, який казав, що це повна х*рня. Він сказав: "Я теж самотній, але не готовий сказати, це кінець, бо довкола

розлучилась велика кількість друзів та знайомих". Андрій казав, "Ні, ми маємо за це поборотися, у нас дуже класна родина, я люблю тебе", - пригадала Ярослава.

"Я думала він мене не любить, почуття пішли. У нас відбулось багато болісних

розмов, і я дуже вдячна своєму чоловіку, він єдиний, хто бачив мене знищеною, нікчемною, хворою і прийняв мене", - додала вона.

Гресь та Федорів (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

Як вдалося рятувати шлюб

Гресь наголошує, що вона та її обранець ніколи не були чужими людьми. І тому вони звернулися по допомогу.

"Ми пішли у терапію. І я вперше провела стільки часу, працюючи з психотерапевтом кожного дня. Мені було б соромно про це сказати ще кілька років тому. Як людина сильна, я дуже погано приймаю слабкість, я не люблю слабкість", - пояснила журналістка.

"А коли я розмазую шмарклі, і не в стані щось створити, мені складно себе такою показувати. Але розумію, що зараз нас дивиться велика кількість людей, які не наважуються собі зізнатися, що нам просто потрібна допомога, що вони не можуть самі це вигребти", - додала вона.

Як Гресь та її обранець врятували стосунки (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

Ярослава зазначила, що вона не могла знайти правильні слова, аби висловити усі почуття. Терапію вона та її обранець проходили окремо.

"Ми нарізно пройшли шлях, крок за кроком, дуже повільно, іноді один крок вперед, десять назад і ми вийшли на те, що ось наші почуття, ми разом дев'ять років, вони змінилися. У нас четверо дітей, є виклики, наше життя змінила війна, але ми все ще "ми", - резюмувала Гресь.