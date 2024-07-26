Ярослава Гресь поразила суммой, которую UNITED24 собирает за неделю

Как выбирают послов для UNITED24

"Первый список был очень велик. Он был отобран самим президентом, мы старались, но были отказы. В этом списке не было украинцев, ведь наша задача работать вне Украины, с международным сообществом", - рассказала Ярослава.

"Потому что должны быть послы с международной аудиторией. Нас не спасут украинские звезды, ведь даже если украинский блогер об этом напишет, кому это интересно в штате Алабама", - добавила она.

Первым послом UNITED24 стал футболист Андрей Шевченко. Он, как отметила Гресь, согласился сразу.

Шевченко и Гресь (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

Когда Шевченко получил СМС с предложением помочь развитию платформы, тот сразу написал: "Я согласен, что делать?".

"Мы ему написали 14 мая 2022, а 18 мая он приехал в Украину. Андрей

сразу запустил проект, он за первый день дал два десятка интервью, была вся международная пресса. Потом была Элина Свитолина", - вспомнила Гресь

"Мы приехали выступать на конференцию по восстановлению Украины в Швейцарии, меня встречает Юлия Соловей и говорит: "У нас есть Лиев Шрайбер". Он стал первым американцем в UNITED24 и проект "поехал", - также рассказала она.

Шевченко, Гресь и Шрайбер (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

Уже потом была группа Imagine Dragons, а актер Марк Гэмилл, отметила Ярослава, "разорвал все шаблоны фандрейзинга в мире".

Сколько собирает UNITED24

По словам Гресь, платформа - "это вселенная и машина, которая уже не собьется со своего пути".

"Это необратимый процесс, там есть большие надежные команды, она в руках офиса Президента, Михаила Федорова. UNITED24 органично собирает полтора миллиона долларов в неделю, для этого не нужно уже ничего делать, все послы останутся на борту", - рассказала Ярослава.

Впрочем, недавно она решила завершить работу с UNITED24. И это, подчеркнула Гресь, "максимально экологическое расставание".

Гресь объяснила, почему она ушла из UNITED24 (фото: instagram.com/yaroslava.gres)

"Это очень тяжелое решение, эмоционально, прежде всего, но оно правильно. Мы пришли, чтобы запустить эту платформу, а остались с ней на два с половиной года, фактически сделав ее делом своей жизни. Но

пришло время, когда нужно двигаться дальше", - рассказала Ярослава.

"Платформе надо двигаться дальше, она будет переживать классные трансформации, у нас тоже будет новый путь, новые задачи и вызовы... UNITED24 был моим фокусом 24/7. В течение двух с половиной лет. На таких скоростях и ответственности нельзя долго протянуть, в определенный момент начинает рушиться все: здоровье, семья, агентство", - пояснила она.