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Роскошный праздничный торт с коржами без духовки: готовим просто и быстро

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Среда 16 февраля 2022 12:12
Роскошный праздничный торт с коржами без духовки: готовим просто и быстро Скриншот видео: Как приготовить торт без духовки
Автор: Светлана Мащенко

Праздничный домашний торт с коржами без духовки - звучит заманчиво, но немного нереалистично? На самом деле, все проще, чем кажется. А если замесить тесто на основе сгущенки получится совершенно фантастический вкус.

Как справиться с такой выпечкой, рассказала блогер Alina FooDee.

Секрет в том, что коржи мы будем печь... на сковороде.

Ингредиенты для коржей:

  • Молоко сгущенное - 250 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Разрыхлитель - 1 ч. л. с горкой
  • Растительное масло - 1 ст. л.
  • Мука - 260 г + для работы с тестом
  • Соль - щепотка

Компоненты для крема:

  • Молоко - 500 г
  • Сахар - 100 г
  • Ванильный сахар - 20 г
  • Яйцо - 2 шт.
  • Крахмал кукурузный - 50 г
  • Сливочное масло - 200 г
  • Сгущенное молоко - 120-130 г

Для украшения: Орехи - 100 г, черный шоколад - 20 г

Роскошный праздничный торт с коржами без духовки: готовим просто и быстро

Скриншот: Вот таким будет наш тортик в разрезе

Пошаговое приготовление торта

Для приготовления крема нагрейте молоко до горячего состояния. Взбейте яйца с сахаром и крахмалом. Влейте горячее молоко, перемешайте. Поставьте кастрюлю на огонь, варите заварной крем до загустения, постоянно помешивая. Когда появятся первые пузыри, варите еще 1 минуту, чтобы крем заварился. Дайте крему остыть до комнатной температуры.

Пока крем остывает, приготовьте коржи. Смешайте муку с разрыхлителем. Смешайте сгущенное молоко с яйцом и щепоткой соли. Добавьте муку, замесите мягкое тесто. При необходимости добавьте еще немного муки, тесто не должно быть липким.

Тесто разделите на 6 равных частей. Раскатайте круглую лепешку. Обрежьте ее с помощью формы диаметром 20 см. Выпекайте на сухой сковороде приблизительно 1 минуту, переверните и выпекайте еще 1 минуту. Так выпекайте все 6 коржей.

Заранее достаньте сливочное масло и сгущенное молоко из холодильника, чтобы они были такой же комнатной температуры, как и заварной крем.

Взбейте сливочное масло миксером 1 минуту. Тонкой струйкой добавьте сгущенное молоко. Добавьте ванильный сахар.

По 1 столовой ложке добавьте заварной крем в сливочное масло, хорошо взбивая массу каждый раз.

Смажьте коржи, верх и бока кремом. Накройте торт и поставьте в холодильник на ночь, чтобы он пропитался и стабилизировался.

Готовый торт можно украсить по желанию. К примеру, орехами и тертым шоколадом.

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