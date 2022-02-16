Розкішний святковий торт з коржами без духовки: готуємо просто і швидко
Святковий домашній торт з коржами без духовки - звучить заманливо, але трохи нереалістично? Насправді, все простіше, ніж здається. А якщо замісити тісто на основі згущеного молока вийде абсолютно фантастичний смак.
Як впоратися з такою випічкою, розповіла блогер Alina FooDee.
Секрет в тому, що коржі ми будемо пекти... на сковороді.
Інгредієнти для коржів:
- Молоко згущене - 250 г
- Яйце - 1 шт.
- Розпушувач - 1 ч. л. з гіркою
- Рослинна олія - 1 ст. л.
- Борошно - 260 г + для роботи з тестом
- Сіль - щіпка
Компоненти для крему:
- Молоко - 500 г
- Цукор - 100 г
- Ванільний цукор - 20 г
- Яйце - 2 шт.
- Крохмаль кукурудзяний - 50 г
- Вершкове масло - 200 г
- Згущене молоко - 120-130 г
Для прикраси: Горіхи - 100 г, чорний шоколад - 20 г
Скріншот: ось таким буде наш тортик в розрізі
Покрокове приготування торта
Для приготування крему нагрійте молоко до гарячого стану. Збийте яйця з цукром і крохмалем. Влийте гаряче молоко, перемішайте. Поставте каструлю на вогонь, варіть заварний крем до загустіння, постійно помішуючи. Коли з'являться перші бульбашки, варіть ще 1 хвилину, щоб крем заварився. Дайте крему охолонути до кімнатної температури.
Поки крем остигає, приготуйте коржі. Змішайте борошно з розпушувачем. Змішайте згущене молоко з яйцем і дрібкою солі. Додайте борошно, замісіть м'яке тісто. При необхідності додайте ще трохи борошна, тісто не повинно бути липким.
Тісто розділіть на 6 рівних частин. Розкачайте круглий коржик. Обріжте її за допомогою форми діаметром 20 см. Випікайте на сухій сковороді приблизно 1 хвилину, переверніть і випікайте ще 1 хвилину. Так випікайте всі 6 коржів.
Заздалегідь дістаньте вершкове масло і згущене молоко з холодильника, щоб вони були такої ж кімнатної температури, як і заварний крем.
Збийте вершкове масло міксером 1 хвилину. Тонкою цівкою додайте згущене молоко. Додайте ванільний цукор.
По 1 столовій ложці додайте заварний крем у вершкове масло, добре збиваючи масу кожен раз.
Змастіть коржі, верх і боки кремом. Накрийте торт і поставте в холодильник на ніч, щоб він просочився і стабілізувався.
Готовий торт можна прикрасити за бажанням. Наприклад, горіхами і тертим шоколадом.
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