Шоколадные маффины "как в Макдональдс": раскрыт особый ингредиент ресторанного десерта

Для любителей маффинов из МакДональдс есть отличные новости. Теперь вы также сможете их приготовить, сделав такими же вкусными, а также "черными", как в ресторане. Все дело тут в алкализированном какао, которое и придает темный цвет десерту.

Ингредиенты:

100 г горького шоколада

60 г сливочного масла

150 мл молока

2 яйца

150-160 г сахара

100 г муки

0,5 ч. л. соды

60 г алкализированного какао

Скриншот: Такими будут наши маффины

Пошаговое приготовление

Растопите на водяной бане шоколад и масло, добавьте в массу яйца и молоко, тщательно перемешайте.

Смешайте отдельно сахар, муку, соду, какао.

Добавьте сухие ингредиенты в жидкие, смешайте и выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 20 минут в формах для маффинов.

Можно посыпать сахарной пудрой для украшения и сладости.