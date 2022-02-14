Шоколадные маффины "как в Макдональдс": раскрыт особый ингредиент ресторанного десерта
Для любителей маффинов из МакДональдс есть отличные новости. Теперь вы также сможете их приготовить, сделав такими же вкусными, а также "черными", как в ресторане. Все дело тут в алкализированном какао, которое и придает темный цвет десерту.
Рецепт появился в кулинарном YouTube-блоге.
Ингредиенты:
- 100 г горького шоколада
- 60 г сливочного масла
- 150 мл молока
- 2 яйца
- 150-160 г сахара
- 100 г муки
- 0,5 ч. л. соды
- 60 г алкализированного какао
Скриншот: Такими будут наши маффины
Пошаговое приготовление
Растопите на водяной бане шоколад и масло, добавьте в массу яйца и молоко, тщательно перемешайте.
Смешайте отдельно сахар, муку, соду, какао.
Добавьте сухие ингредиенты в жидкие, смешайте и выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 20 минут в формах для маффинов.
Можно посыпать сахарной пудрой для украшения и сладости.
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