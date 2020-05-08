Роскошный особняк Меган Маркл и принца Гарри в США показали на фото

Меган Маркл и принц Гарри переехали на родину Меган - в солнечную Калифорнию еще до того, как США закрыли на карантин. Сейчас королевский внук и невестка арендуют роскошный особняк, стоимостью 18 миллионов долларов, пишет Daily Mail.

Вилла находится в жилом комплексе Beverly Ridge Estates, расположенном на голливудских холмах. По информации СМИ, Меган и Гарри арендуют особняк у американского актера, режиссера, продюсера и сценариста Тайлера Перри (стоимость 20-40 тысяч долларов в месяц).

Перри, которого в 2011-м Forbes назвал самым богатым мужчиной в сфере массовых развлечений, построил особняк в 2004-м, купив кусок земли на холмах.

Вилла построена в "тосканском стиле". В особняке восемь спален и 12 ванных комнат. Жилой комплекс, в котором карантинные будни коротают Меган и Гарри, охраняется - посторонних туда не пускают.

Меган Маркл и принц Гарри арендуют особняк за 18 миллионов долларов (фото: Daily Mail)

В 2015 году, когда дом занимал сам Тайлер Перри с семьей, в нем гостили Опра Уинфри и Барак Обама, который тогда еще был президентом. Об этом говорят фото из соцсетей хозяина дома.

Опра приходила на крестины сына Перри Амана и позировала около бассейна с роскошным видом.

Опра Уинфри бывала в особняке, где живут Меган Маркл и принц Гарри (фото: Facebook/Tyler Perry)

А Барака Обаму Тайлер принимал в богатой фолиантами библиотеке, где они сидели на стульях, что некогда принадлежали Аврааму Линкольну.

Барак Обама и Тайлер Перри (фото: instagram.com/tylerperry)

Отметим, что одной из причин такого быстрого переезда Меган и Гарри из канадского Ванкувера в Лос-Анджелес является то, что экс-актриса решила вернуться в профессию.

А вот сам принц Гарри не очень счастлив на чужбине, о чем он признался не так давно друзьям. Внук Елизаветы II рассказал, чего ему больше всего не хватает в США.