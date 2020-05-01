Принц Гарри признался, что несчастен из-за Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл спровоцировала душевные страдания принца Гарри

Меган Маркл довела принца Гарри до того, что он начал жаловаться на плохое эмоциональное состояние. Внук Елизаветы рассказал друзьям, что несчастен в США, куда переехал после разрыва с королевской семьей.

Отметим, что раньше Меган была несчастлива в Великобритании, после того как переехала туда став супругой Гарри 19 мая 2018 года. Чета Сассекских пожаловалась на то, что их преследуют папарацци и сначала перебралась в Канаду, а затем в родной для Меган Лос-Анджелес.

Интересно то, что самые большие моральные терзания Гарри испытывает даже не от того, что от брата, отца, бабушки и дедушки его отделяет океан, а потому что ему пришлось вместе с королевскими регалиями отказаться и от звания генерал-капитана королевской морской пехоты, а также почетного командующего королевскими ВВС Хонингтона. Правда, звание майора королевскому внуку сохранить таки удалось, пишет Еxpress.

Гарри рассказал своим друзьям, что ему не хватает того самого армейского духа товарищества. Супруг Меган Маркл признался, что все еще не пришел в себя и не может поверить в случившееся, когда его жизнь круто повернулась на 180 градусов.

Отметим, что принц Гарри напрямую не винит Меган в своих душевных страданиях. Но кто знает, как бы сложилась его жизнь и военная карьера, если бы ему на пути не встретилась американская актриса Меган Маркл.

Ранее мы писали, что личная переписка Меган Маркл и принца Гарри попала в сеть, что вызвало новую волну скандалов, связанную с их свадьбой и днями, что передовали этому событию.