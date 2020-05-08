Розкішний особняк Меган Маркл і принца Гаррі в США показали на фото

Меган Маркл і принц Гаррі переїхали на батьківщину Меган - в сонячну Каліфорнію ще до того, як США закрили на карантин. Зараз королівський онук і невістка орендують розкішний особняк, вартістю 18 мільйонів доларів, пише Daily Mail.

Вілла знаходиться в житловому комплексі Beverly Ridge Estates, розташованому на голлівудських пагорбах. За інформацією ЗМІ, Меган і Гаррі орендують особняк у американського актора, режисера, продюсера і сценариста Тайлера Перрі (вартість 20-40 тисяч доларів в місяць).

Перрі, якого в 2011-му Forbes назвав найбагатшим чоловіком у сфері масових розваг, побудував особняк у 2004-му, купивши клапоть землі на пагорбах.

Вілла побудована в "тосканському стилі". В особняку вісім спалень і 12 ванних кімнат. Житловий комплекс, у якому карантинні будні коротають Меган і Гаррі, охороняється - сторонніх туди не пускають.

Меган Маркл і принц Гаррі орендують особняк за 18 мільйонів доларів (фото: Daily Mail)

У 2015 році, коли будинок займав сам Тайлер Перрі з сім'єю, у нього гостювали Опра Вінфрі і Барак Обама, який тоді ще був президентом. Про це говорять фото з соцмереж господаря будинку.

Опра приходила на хрестини сина Перрі Амана і позувала біля басейну з розкішним видом.

Опра Вінфрі бувала в особняку, де живуть Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Facebook/Tyler Perry)

А Барака Обаму Тайлер приймав у багатій фоліантами бібліотеці, де вони сиділи на стільцях, що колись належали Аврааму Лінкольну.

Барак Обама і Тайлер Перрі (фото: instagram.com/tylerperry)

Зазначимо, що однією з причин такого швидкого переїзду Меган і Гаррі з канадського Ванкувера в Лос-Анджелес є те, що ексактриса вирішила повернутися в професію.

А ось сам принц Гарі не дуже щасливий на чужині, про що він зізнався не так давно друзям. Онук Єлизавети II розповів, чого йому найбільше не вистачає в США.