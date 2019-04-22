Из россиюшки верить значительно лучше: Лободу "разнесли" из-за Зеленского

Лобода поддержала Зеленского и вызвала гнев поклонников (коллаж РБК-Украина)

Светлана Лобода нарвалась на жесткую критику из-за политических заявлений

Светлана Лобода вызвала гнев поклонников из-за радости за победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины согласно результатам обработанных 90% протоколов.

Так, опальная певица опубликовала на своей Instagram-страничке фото, на котором жена Зеленского Елена поздравляет мужа с победой. Лобода подписала пост "Шикарный поворот! Владимир, мы в вас верим!". Также аритистка добавила хэштег #дабудетмир.

Лобода поддержала Зеленского и вызвала гнев поклонников (скрин: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи сети раскритиковали певицу, которая уже давно работает на благо страны-агрессора, за то, что она не имеет права высказываться о политической ситуации в Украине, если выступает, гастролирует и получает награды в РФ.

К тому же в день выборов президента Украины Лобода отправилась в концертный тур в столицу Латвии, Ригу. Поэтому вряд ли она приняла участие в голосовании.

К слову, MARUV также поддержала такую позицию Лободы, поставив лайк под публикацией.

"Из россиюшки верить значительно лучше, правда? Голосовать ходили?"

"Это написала артистка, которая давно предала страну и уехала покорять Москву. Не смешите со своим лицемерием";

"Светлана, какое вы имеете право говорить про украинскую политику?"

"Лобода пашет на россиюшку и поздравляет Украину с миром?!"

Некоторые российские поклонники Лободы надеются, что с приходом Зеленского к власти украинцы и россияне снова станут "братьями-славянами".

"Надеюсь, мы снова будем дружить";

"Очень хочу, чтобы украинский народ стал лучше жить и наконец понял, что никто им плохого не желает, что россияне любят их!"

"Я очень надеюсь, что теперь все изменится, и мы снова станем братьями и сестрами!"

"Ага... и тут Путин начал подглядывать на Галустяна с подозрением..."

Однако многие поклонники Лободы из РФ все же уверены, что в отношениях Украины со страной-агрессором вряд ли что-то изменится.

"Так он же вроде против России..."

"Зеленский - зло. Насколько я помню, он не очень хорошо говорил о России";

"Зеленский против России. Я уверен, Зеленский станет президентом и продаст Украину Америке. И после начнется война с Россией";

"Вы видели как он на российский народ гнал? Вы что люди? Это проект американцев";

"Вы что новости не смотрели, Зеленский же сказал любыми путями заберет Крым у России, так что здесь дружбы быть не может".

Напомним, Светлана Лобода заплатила за свой хит "Твои глаза", набравший более 133 млн просмотров и принесший исполнительнице немалые гонорары, всего тысячу долларов.