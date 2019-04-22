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З росіюшки вірити значно краще: Лободу "рознесли" через Зеленського

STYLERПерсони    22.04.2019 - 10:35
З росіюшки вірити значно краще: Лободу "рознесли" через Зеленського
Лобода підтримала Зеленського і викликала гнів прихильників (колаж РБК-Україна)

Світлана Лобода нарвалася на жорстку критику через політичні заяви

Світлана Лобода викликала гнів прихильників через радість за перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України згідно з результатами опрацьованих 90% протоколів.

Так, опальна співачка опублікувала на своїй Instagram-сторінці фото, на якому дружина Зеленського Олена вітає чоловіка з перемогою. Лобода підписала публікацію "Шикарний поворот! Володимире, ми в вас віримо!". Також аритистка додала хештег #дабудетмир.

З росіюшки вірити значно краще: Лободу &quot;рознесли&quot; через Зеленського

Лобода підтримала Зеленського і викликала гнів прихильників (скрін: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі мережі розкритикували співачку, яка вже давно працює на благо країни-агресора, за те, що вона не має права висловлюватися про політичну ситуацію в Україні, якщо виступає, гастролює і отримує нагороди в РФ.

До того ж в день виборів президента України Лобода відправилась в концертний тур до столиці Латвії, Риги. Тому навряд чи вона взяла участь у голосуванні.

До слова, MARUV також підтримала таку позицію Лободи, поставивши лайк під публікацією.

  • "З росіюшки вірити значно краще, правда? Голосувати ходили?" 
  • "Це написала артистка, яка давно зрадила країну і поїхала підкорювати Москву. Не смішіть зі своїм лицемірством";
  • "Світлана, яке ви маєте право говорити про українську політику?"
    "Лобода паше на россіюшку і вітає Україну з миром?!"

Деякі російські прихильники Лободи сподіваються, що з приходом Зеленського до влади українці і росіяни знова стануть "братами-слов'янами".

  • "Сподіваюся, ми знову будемо дружити";
  • "Дуже хочу, що народ український став краще жити і нарешті зрозумів, що ніхто їм поганого не бажає, що росіяни люблять їх!"
  • "Я дуже сподіваюся, що тепер все зміниться, і ми знову станемо братами і сестрами!"
  • "Ага... і тут Путін почав поглядати на Галустяна з підозрою"

Проте багато хто з прихильників Лободи з РФ все ж впевнений, що у відносинах України з країною-агресоркою наврядчи щось зміниться.

  • "Так він же начебто проти Росії..."
  • "Зеленський - зло. Наскільки я пам'ятаю, він не дуже добре говорив про Росію".
  • "Зеленський проти Росії. Я впевнений, Зеленський стане президентом і продасть Україну Америці. І після почнеться війна з Росією";
  • "Ви бачили, як він на російський народ гнав? Ви що люди? Це проект американців";
  • "Ви що, новини не дивилися, Зеленський же сказав будь-якими шляхами забере Крим у Росії, так що тут дружби бути не може".

Нагадаємо, Світлана Лобода заплатила за свій хіт "Твои глаза", що набрав більше 133 млн переглядів і приніс виконавиці чималі гонорари, усього тисячу доларів.

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