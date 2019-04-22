З росіюшки вірити значно краще: Лободу "рознесли" через Зеленського

Світлана Лобода нарвалася на жорстку критику через політичні заяви
Світлана Лобода викликала гнів прихильників через радість за перемогу Володимира Зеленського на виборах президента України згідно з результатами опрацьованих 90% протоколів.
Так, опальна співачка опублікувала на своїй Instagram-сторінці фото, на якому дружина Зеленського Олена вітає чоловіка з перемогою. Лобода підписала публікацію "Шикарний поворот! Володимире, ми в вас віримо!". Також аритистка додала хештег #дабудетмир.
Лобода підтримала Зеленського і викликала гнів прихильників (скрін: instagram.com/lobodaofficial)
Користувачі мережі розкритикували співачку, яка вже давно працює на благо країни-агресора, за те, що вона не має права висловлюватися про політичну ситуацію в Україні, якщо виступає, гастролює і отримує нагороди в РФ.
До того ж в день виборів президента України Лобода відправилась в концертний тур до столиці Латвії, Риги. Тому навряд чи вона взяла участь у голосуванні.
До слова, MARUV також підтримала таку позицію Лободи, поставивши лайк під публікацією.
Деякі російські прихильники Лободи сподіваються, що з приходом Зеленського до влади українці і росіяни знова стануть "братами-слов'янами".
Проте багато хто з прихильників Лободи з РФ все ж впевнений, що у відносинах України з країною-агресоркою наврядчи щось зміниться.
Нагадаємо, Світлана Лобода заплатила за свій хіт "Твои глаза", що набрав більше 133 млн переглядів і приніс виконавиці чималі гонорари, усього тисячу доларів.