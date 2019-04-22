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ЦИК осталось обработать 10% протоколов

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 08:23
ЦИК осталось обработать 10% протоколов
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Промежуточные результаты выборов 2019 закрепляют победу Зеленского

Результаты второго тура выборов 2019: Центральная избирательная комиссия обработала более 90% протоколов по состоянию на 08:20. Соответствующие данные обнародованы на сайте комиссии.

По результатам подсчетов 90,25% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, 73,18% украинцев отдали за него голоса. Действующий президент Петр Порошенко занимает второе место, за него проголосовали 24,49% украинских граждан.

Как писало РБК-Украина ранее, голосование во втором туре выборов президента Украины за рубежом закончилось на избирательном участке в Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки). Голосование там завершилось в 06:00 понедельника, 22 апреля.

Напомним, во втором туре выборов 2019 в Украине более 11 млн избирателей не пришли голосовать, тогда как в первом голосовать не пришли более 10 млн.

Отметим, ранее заместитель главы ЦИК Евгений Радченко заявил, что Центральная избирательная комиссия может объявить результаты выборов шестого президента Украины до конца апреля. Радченко объяснил, что объявление официальных результатов выборов может затянуться из-за выходных по случаю весенних праздников, в частности - Пасхи (28 апреля, - ред.).

ЦИК обработал 80% протоколов В ЦИК сообщили потенциальную дату объявления результатов выборов
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