Російську мову повністю виключили зі шкіл і садків Києва

У Києві повністю виключили російську мову з навчальних програм дитячих садків та шкіл. Відповідне рішення на пленарному засіданні сесії міської ради було ухвалено столичними депутатами 64 голосами "за".

Про це повідомили у прес-службі Київради.

Як зазначив голова постійної комісії з питань освіти та науки, сім'ї, молоді та спорту столиці, депутат Вадим Васильчук, в умовах війни з РФ недоцільно та неправильно проведення навчального процесу та вивчення російської мови у закладах у комунальних закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

Він також звернув увагу, що у Кремлі просувають тезу про те, що "Росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова".

"У зв'язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора", - сказав Васильчук.

Депутат додав, що "мова має значення, і під час війни - це питання національної безпеки".

Проект рішення, підтриманий столичними законодавцями, передбачає проведення організаційно-правових дій, спрямованих на перехід груп та класів з російської на державну мову - українську.

Додамо, перед цим стало відомо про рішення, згідно з яким письменники, які творили російською мовою, але їхня творчість була пов'язана з Україною або вони народилися у нашому стані - будуть залишені для вивчення.

Так, наприклад, Миколу Гоголя залишать у програмі. Також вивчатимуть і твір Михайла Булгакова "Собаче серце". Миколу Кузнєцова з "Бабиним Яром" також проходитимуть школярі.