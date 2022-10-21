Російських мобіків вирядили як персонажів із "Зоряних воєн" (відео)

"Мобілізований росіянин дякує владі Ставропольського краю за неоціненну підтримку та "жорсткий підігрів", - підписали в мережі кадри.

Серед екіпірування: чорна пейнтбольна маска з пластмаси, дитячі тактичні рукавички, модна панамка, берци, повністю зроблені з гуми та інші "цікавинки".

"Вони думають, що ми як "зоряні воїни" будемо ходити в цьому лайні, яке не має ніякого сенсу і мети", - скаржиться росіянин.

Це все відбувається в "паралельній російській реальності"...

Поки російське командування рядить своїх могилізованих в смішні вбрання, зірка справжнього фільму "Зоряні війни" зібрав 500 дронів для української армії.

Фото: Марк Хемілл в образі героя фільму (кадр з к/ф)

Актор Марк Хемілл, який грав Люка Скайуокера у сазі "Зоряні війни", раніше долучився до ініціативи UNITED 24 та став амбасадором проєкту "Армія дронів", в межах якого йому спільно з небайдужими вдалося зібрати пів тисячі безпілотників. Про це сам актор розповів в інтерв’ю Bloomberg.

"Я - удаваний герой фільмів, а ці герої - реальні", - сказав Хемілл про українців.