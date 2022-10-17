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Собянін оголосив про завершення мобілізації у Москві

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Москва, Понеділок 17 жовтня 2022 12:33
Собянін оголосив про завершення мобілізації у Москві Фото: мер Москви Сергій Собянін (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Мер Москви Сергій Собянін оголосив про завершення мобілізації жителів міста на війну з Україною. Він не назвав кількість призваних, але визнав, що "мобілізація стала величезним випробуванням для тисяч московських сімей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Собяніна в його блозі .

"За інформацією військового комісара м. Москви, завдання щодо часткової мобілізації, встановлені на підставі указу президента та завдання міністерства оборони, виконані в повному обсязі", - написав він.

За його словами, пункти збору мобілізованих закриваються 17 жовтня 2022 року, о 14.00, повістки, розіслані в процесі мобілізації за місцем проживання та підприємствам, припиняють свою дію.

"Мобілізація стала величезним випробуванням для тисяч московських сімей, чиї батьки, чоловіки та сини сьогодні йдуть до діючої армії. Проте виконання завдання з часткової мобілізації стало можливим насамперед завдяки відповідальності, почуттю обов'язку та патріотизму москвичів", - написав він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію на війну проти України 21 вересня. Глава військового відомства Сергій Шойгу заявив, що планувалося набрати 300 тисяч людей, але точна цифра невідома.

За даними ГУР МО, представники правлячої "верхівки" поки що не можуть піти проти Путіна. Але вони приєднаються, коли на території Росії розпочнуться народні бунти після того, як на воїні проти України загинуть сотні тисяч жителів Росії.

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