Мобілізація призвела до втечі сотень тисяч росіян та підірвала економіку, - звіт ЦБ РФ

На думку економістів Банку Росії, наказ президента Володимира Путіна про заклик 300 тисяч осіб для участі у бойових діях в Україні підірвав довіру споживачів та ділову активність. Крім того, мобілізація чинитиме тиск на економіку в найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"У вересні відновлення економічної активності зупинилося, і до кінця місяця тенденція почала трохи погіршуватися", - йдеться у звіті дослідницького відділу центрального банку РФ.

"Часткова мобілізація", перша з часів Другої світової війни, викликала втечу з країни понад 350 тисяч росіян. Згідно зі звітом, заклик посилив і без того гостру нестачу робочої сили і "негативно вплинув на довіру споживачів та бізнесу".

"Зміна споживчих настроїв на тлі зростаючої невизначеності може тимчасово стримати відновлення споживання на початку четвертого кварталу", - йдеться у повідомленні. Крім того, "скорочення робочої сили після часткової мобілізації може ускладнити зусилля компаній щодо усунення обмежень з боку пропозиції та обмежити загальну тенденцію економічної активності у найближчі місяці".

Документ підготовлено аналітичним відділом банку, висновки якого не завжди збігаються з офіційною позицією регулятора. Очікується, що центральний банк опублікує оновлений прогноз економічного спаду цього року на засіданні щодо встановлення ставок наступного тижня.

У звіті також зазначено інші економічні наслідки путінського вторгнення в Україну, зазначивши, що вплив санкцій США та Європи на нафтовий та високотехнологічний сектори ще не відчуваються.

У ньому також йдеться, що втеча іноземних компаній з російського ринку після вторгнення в лютому створила інфляційний тиск, оскільки постачання основних споживчих товарів припинилося.