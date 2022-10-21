Российских мобиков вырядили как персонажей из "Звездных войн" (видео)

"Мобилизированный россиянин благодарит власти Ставропольского края за неоценимую поддержку и "жесткий подогрев", - подписали в сети кадры.

Среди экипировки: черная пейнтбольная маска из пластмассы, детские тактические перчатки, модная панамка, берцы, полностью сделанные из резины и другие "интересности".

"Они думают, что мы как "звездные воины" будем ходить в этом дерьме, не имеющем никакого смысла и цели", - жалуется россиянин.

Это все происходит в "параллельной российской реальности"...

Пока российское командование рядит своих могилизованных в смешные наряды, звезда настоящего фильма "Звездные войны" собрал 500 дронов для украинской армии.

Фото: Марк Хэмилл в образе героя фильма (кадр из к/ф)

Актер Марк Хэмилл, игравший Люка Скайуокера в саге "Звездные войны", ранее присоединился к инициативе UNITED 24 и стал послом проекта "Армия дронов", в рамках которого ему совместно с неравнодушными удалось собрать пол тысячи беспилотников. Об этом сам актер рассказал в интервью Bloomberg.

"Я - вымышленный герой фильмов, а эти герои - реальные", - сказал Хэмилл об украинцах.