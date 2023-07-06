Российская ракета во Львове уничтожила квартиру известного футболиста и тренера

В ночь на 6 июля российские ракеты ударили по жилому дому во Львове . На данный момент известно о 4 погибших, около 40 человек получили травмы, разрушено несколько зданий, десятки машины, выбиты окна и двери в квартирах.

Смертоносная российская ракета угодила в дом, где находится квартира лучшего бомбардира ФК "Карпаты" и футбольного тренера, 75-летнего Владимира Данилюка. Детали сообщил на своей странице в Facebook спортивный журналист Александр Паук.

Ночная ракетная атака на Львов забрала жизни 4 человек. Часть жителей успела выбежать из квартир и спуститься в укрытие. Пострадало более 35 человек, более десятка - сейчас в больнице. Известно, что одна женщина в тяжело состоянии.

В квартире №9 в пострадавшем доме проживала семья 75-летнего футбольного тренера и лучшего бомбардира ФК "Карпаты" Владимира Данилюка. После ударной волны в квартире не осталось ни окон, ни дверей.

По словам Александра Паука, сам тренер с супругой - живы и выбрались из разрушенной квартиры.

"Жилье лучшего бомбардира львовской команды "Карпаты" после ударной волны осталось без окон и дверей, но, слава Богу, жена Владимира - Ярослава не растерялась и помогла мужу выбраться из разрушенной квартиры №9. Это номер, под которым Володя провел свою футбольную карьеру", - написал журналист.

Последствия ракетного удара по Львову 6 июля

Владимир Данилюк - известный советский и украинский футболист, самый результативный игрок в истории клуба "Карпаты". Выступал за команду с 1966 по 1978 год, забил 88 голов.

С 1979 года работал тренером, его учениками стали Михаил Стельмах, Ярослав Ланцфер, Владимир Резник, олимпийский чемпион Владимир Татарчук и многие другие.

4 июля Владимиру Данилюку исполнилось 75 лет. Он сейчас уже на пенсии. Во время ракетного удара по Львову был дома, вместе с женой.