Російська пропагандистка приїхала до Одеси. Як вона перетнула кордон - ніхто не знає

В Україну приїхала російська пропагандистка Євгенія Альбац. Вона вже відвідала Хмельницький, Вінницю, Київ та зараз перебуває в Одесі. Відомо, що Альбац – подруга Маргарити Симоньян та Прилєпіна. Проте як вона потрапила до України під час війни – незрозуміло.

Про приїзд російської пропагандистки повідомила на своїй сторінці у Facebook Зоя Казанжі.

Хто така Євгенія Альбац

Російська політична журналістка, політолог, громадський діяч та письменниця, головний редактор The New Times (Новий час). До лютого 2022 вела кілька передач на радіостанції "Эхо Москвы".

У Росії її колеги неодноразово звинувачували в подвійних стандартах, замовних матеріалах про політиків.

А після початку повномасштабного вторгнення РФ до України вона почала підтримувати армію Росії, критикувала недостатню укомплектованість військових. Зокрема, їй належить фраза "хлопчики погано екіпіровані, вони не мають бронежилетів".

Також навесні 2022 року говорила про війну: "Західні експерти не мають такого уявлення, що зараз російську армію розгромлять. Немає зараз таких даних, що розгромлять. І до кінця року не розгромлять. На жаль... або, на щастя, ... Я все-таки залишаюся лояльною до свого прапора. Я не можу їм бажати…"

За словами Казанжі, раніше вона в ефірі підраховувала скільки загине українців, якщо раптово надумають "прокладати коридор до Криму".

Окрім іншого, Альбац тісно товаришує з відомими пропагандистами РФ - Маргаритою Симоньян та Захаром Прилєпіним. Вона неодноразово публікувала свої фото з ними.

Що відомо про приїзд пропагандистки до України

На сторінці Євгенії Альбац у Facebook з'явилися пости про її переміщення Україною. Спочатку вона побувала у Хмельницькому, потім заїхала до Вінниці, після цього – приїхала до Києва. У столиці вона фотографувалася на тлі портретів загиблих захисників України. Наразі пропагандистка приїхала до Одеси.

Відомо, що в Альбац два громадянства - російське та держави Ізраїль. В Україну вона заїхала за російським паспортом. Однак у ДПСУ не можуть відповісти, яким чином громадянка РФ потрапила до нашої країни під час війни.

"У нас немає інформації про те, як, коли й за яким паспортом Євгенія Альбац перетнула державний кордон", - повідомив у коментарі УНН представник ДПСУ Андрій Демченко.

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