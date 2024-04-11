У Росії вз'їлися на Софію Ротару через її реакцію на теракт у "Крокусі"

У Росії вз'їлися на українську співачку Софію Ротару через те, що вона ніяк публічно не відреагувала на недавній теракт у "Крокус Сіті Холі ".

Що не подобається росіянам

Користувачі соціальних мереж та деякі пропагандистські журналісти неприємно висловлюються про Софію Ротару.

На їхню думку, співачка, яка багато років працювала на ринок РФ, і яка за багато років стала "своєю" для мільйонів жителів цієї країни, "зобов'язана підтримувати" росіян "у складні часи".

Чому Ротару, яка живе в Україні і будь-якої миті може постраждати від російської ракети чи дрона, має висловлювати своє співчуття росіянам? На це запитання у пропагандистів немає відповіді.

Реакція Ротару все ж таки була?

І хоча у соціальних мережах Софія Михайлівна не реагувала на теракт у "Крокусі", вона переживала через вбивство мирних людей. Принаймні це стверджує її колишній концертний директор Сергій Лавров.

"Вона не зробила пост у соцмережах не тому, що не співчуває. Я знаю, що вона була в шоці, коли дізналася про те, що сталося, і дуже переживала", - сказав він в інтерв'ю "Московському комсомольцю".

Також екс-колега Ротару розповів, що співачка сьогодні немає проблем зі здоров'ям, проте не збирається повертатися на сцену.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Додамо, що останній пост Ротару в Instagram було зроблено 7 серпня 2022 року. У ньому вона закликала допомагати українцям, які постраждали від війни.

Артистка із перших днів повномасштабного вторгнення підтримує гуманітарну ініціативу "БОН БОКС". Це проект, який дбає про дружин і дітей військовослужбовців, які пішли на фронт і матерів з дітьми, які втратили батька та чоловіка на цій війні.

"Сьогодні я молюся, щоб, як завжди, через пару тижнів після мого Дня народження (7 серпня - Ред.), ми святкували День Незалежності України! Щоб якнайшвидше замість повітряних тривог у кожному будинку, у кожній родині, у кожному місті нашому прекрасної України звучали пісні про кохання та мир!" - написала вона тоді.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Теракт під Москвою

22 березня у Красногорську в Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Хол". Внаслідок атаки загинули понад 140 людей.

Згодом російські силовики затримали чотирьох чоловіків, яких назвали виконавцями нападу. Путін заявив, що вони нібито хотіли втекти в Україні, де для них було підготовлене "вікно".

За кілька днів Олександр Лукашенко зробив заяву, з якої випливає, що нападники спочатку планували перетнути кордон РФ з Білоруссю.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США та низці інших західних країн підтвердили наявність інформації про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.