В Росії плачуться через те, що замість LG буде OHUI. Через "а" було б приємніше

Росіяни лютують та плачуться через те, що тепер замість компанії LG, яка пішла з країни на тлі повномасштабної війни, в них з'явиться бренд косметики з дуже дивною назвою - OHUI. Новина про це вже "розлетілася" у росЗМІ, але самі мешканці країни-агресорки цьому чомусь не радіють.

Деталі ситуації

Так, російські Telegram-канали вже заявили, що південнокорейський бренд LG нібито хоче зареєструвати через "Роспатєнт" новий товарний знак - Ohui. Під цією назвою можуть з'явитися парфуми, засоби для волосся, косметика та креми.

Для росіян це подається у "переможному" контексті, нібито бренди починають повертатися до країни-агресорки. Втім, це лише стало новим приводом для жартів в мережі та "скиглення" мешканців РФ.

Реакція росіян на бренд OHUI (скріншоти)

Звісно ж, усі помітили, що новий бренд сильно нагадує нецензурне слово. І тому, як пишуть юзери, ця назва, але через літеру "а", лунало б приємніше.

Реакція мережі (скріншоти)

І поки мережа регоче з росіян, самі мешканці країни-агресорки незадоволено питають, які назви з'являться в них після OHUI. Їм і досі нагадують про ганебне "Вкусно и точка" - це заклади, які мали стати "російською відповіддю McDonald’s".

До речі, логотип цієї мережі "креативники" поцупили у виробника корму для тварин.

Так зване "імпортозаміщення" в РФ вже стало повноцінним мемом. І росіяни це помічають. Тому заступник голови "Ради безпеки РФ" Дмитро Медведєв навіть пропонував заборонити це слово, адже воно ображає країну-агресорку та її мешканців.