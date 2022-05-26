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В Москве предложили заменить термин "импортозамещение", потому что он унижает Россию

Новина українською →
Москва, Четверг 26 мая 2022 20:45
В Москве предложили заменить термин "импортозамещение", потому что он унижает Россию Фото: заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (ТАСС)
Автор: Иван Носальский

В Кремле считают, что термин "импортозамещение" унизителен и его нужно заменить на "технологическую независимость".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Термин "импортозамещение" - не самый успешный, особенно когда подразумеваются, например, компоненты производства. Он такой, немного унизительный для нас. И это тоже все ощущают. Особенно когда речь идет о каком-то, извините, барахле - в прямом смысле этого слова", - заявил Медведев.

При этом он добавил, что "импортозамещение" можно заменить "технологической независимостью" или "технологическим суверенитетом".

Напомним, ранее Медведев заявлял, что Крым в составе Украины будет "прямым хамством" территориальной целостности России. А угроза полуострова в составе РФ станет поводом для начала полноценной войны с Украиной.

Также мы писали, что, по словам Медведева, санкции против России могут привести к новым региональным войнам, кризисам и голоду в отдельных странах. При этом первопричиной в Москве считают именно санкции, а не то, что привело к ним.

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