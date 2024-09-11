Siemens не постачатиме обладнання для турецької АЕС, яку будує Росія

Німецька компанія Siemens Energy AG не почтачає обладнання для атомної електростанції "Аккую". Це пов'язано з тим, що її будує російська державна корпорація "Росатом".

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, російський "Росатам" розмістив альтернативне замовлення на обладнання з Китаю для першої атомної електростанції в Туреччині. Це пов'язано із затримками поставок від німецької компанії Siemens Energy AG.

Він зауважив, що затримка лишилась невирішеною попри звернення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Байрактар заявив, що затримка запланованого експорту спричинила кількамісячну затримку в будівництві електростанції поблизу середземноморського портового міста Мерсін.

"Неспроможність Німеччини надати задовільне пояснення затримки вплинула на проект. Однак "Росатом" вже розмістив альтернативне замовлення в Китаї", - сказав він.

За даними джерел видання, мова про обладнання, яке необхідне для газоізольованої підстанції, яка передаватиме електроенергію з АЕС вартістю 24 мільярди доларів в електромережу. У "Росатомі" та енергетичній адміністрації відмовилися від коментарів. А представник Siemens Energy заявив, що компанія дотримується законів про експортний контроль.