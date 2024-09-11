ua en ru
Ср, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Siemens не постачатиме обладнання для турецької АЕС, яку будує Росія

Середа 11 вересня 2024 22:51
UA EN RU
Siemens не постачатиме обладнання для турецької АЕС, яку будує Росія Фото: АЕС "Аккую" (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Німецька компанія Siemens Energy AG не почтачає обладнання для атомної електростанції "Аккую". Це пов'язано з тим, що її будує російська державна корпорація "Росатом".

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, російський "Росатам" розмістив альтернативне замовлення на обладнання з Китаю для першої атомної електростанції в Туреччині. Це пов'язано із затримками поставок від німецької компанії Siemens Energy AG.

Він зауважив, що затримка лишилась невирішеною попри звернення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Байрактар заявив, що затримка запланованого експорту спричинила кількамісячну затримку в будівництві електростанції поблизу середземноморського портового міста Мерсін.

"Неспроможність Німеччини надати задовільне пояснення затримки вплинула на проект. Однак "Росатом" вже розмістив альтернативне замовлення в Китаї", - сказав він.

За даними джерел видання, мова про обладнання, яке необхідне для газоізольованої підстанції, яка передаватиме електроенергію з АЕС вартістю 24 мільярди доларів в електромережу. У "Росатомі" та енергетичній адміністрації відмовилися від коментарів. А представник Siemens Energy заявив, що компанія дотримується законів про експортний контроль.

Проект АЕС "Аккую"

У 2010 році Туреччина та Росія підписали угоду щодо будівництва та експлуатації АЕС "Аккую". Тоді ж тодішній президент РФ Дмитро Медведєв ратифікував угоду.

Перший з чотирьох енергоблоків було відкрито у 2023-му році, а запустити його мають цього року. АЕС має забезпечити 10% потреб Туреччини в електроенергії.

Однак на початку липня цього року стало відомо, що кошти, які корпорація "Росатом" перераховує до Туреччини для будівництва атомної електростанції "Аккую", - найбільшого російсько-турецького інвестпроекту, - підпадають під арешт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Siemens Туреччина
NEWS
Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, - The Guardian
Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, - The Guardian
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ