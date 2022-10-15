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Росіяни "перетворили" село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ: порівняйте ці фото

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Херсонська область, Субота 15 жовтня 2022 21:42
Росіяни "перетворили" село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ: порівняйте ці фото Фото: Село Архангельське під Херсоном знищене росіянами (armyinform)
Автор: Світлана Мащенко

Селище міського типу Архангельське, що у Високопільській громаді Бериславського району Херсонської області тепер звільнене від росіян. Але схоже воно тепер на справжній російський Архангельськ. Щоправда, в останньому не було війни...

Дивіться нижче на Styler фото для порівняння, який спосіб життя і цінності несуть нам "асвабадітєлі".

Як пише ArmyInform, у минулому мальовничий населений пункт заповідної зони перетворився на справжнє селище-привид: розтрощені будівлі, понівечені дороги, купи сміття, брухту та пилюки.

Люди з острахом пересуваються вулицями через величезну кількість мінувань. А ті, кому вдалося виїхати на час окупації, після повернення бояться зайти додому, щоб не натрапити на мінування.

Росіяни &quot;перетворили&quot; село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ: порівняйте ці фотоРосіяни &quot;перетворили&quot; село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ: порівняйте ці фотоРосіяни &quot;перетворили&quot; село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ: порівняйте ці фото

Зараз по всій території селища розкидані уламки скла, бетону, дерева та снарядів. Більшість будинків місцевих мешканців в аварійному стані, жити в них неможливо.

Росіяни &quot;перетворили&quot; село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ: порівняйте ці фотоРосіяни &quot;перетворили&quot; село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ: порівняйте ці фото

Фото: Так виглядає смт Архангельське (armyinform)

Тепер наше Архангельське максимально схоже на "їхній" Архангельськ, що на півночі великої і могутньої расєюшки... Зовсім недалеко від культурної столиці, Санкт-Петербургу.

Ось так вони там живуть. У місті обласного значення, адміністративному центрі Архангельської області та Приморського муніципального району.

Росіяни &quot;перетворили&quot; село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ: порівняйте ці фото

Фото: Так виглядає Архангельск (m.echosevera.ru)

Архангельск, звісно, не виняток. Адже так живе вся російська глибинка. Сотні мільйонів людей.

Росіяни &quot;перетворили&quot; село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ: порівняйте ці фото

Фото: Архангельск у 2016-му році (rg.ru)

Росіяни &quot;перетворили&quot; село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ: порівняйте ці фотоРосіяни &quot;перетворили&quot; село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ: порівняйте ці фотоРосіяни &quot;перетворили&quot; село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ: порівняйте ці фотоРосіяни &quot;перетворили&quot; село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ: порівняйте ці фотоРосіяни &quot;перетворили&quot; село Архангельське під Херсоном на справжній Архангельськ: порівняйте ці фото

Фото: Архангельськ, 2020 (varlamov.ru)

Нагадаємо, що Росія депортувала вже кілька тисяч дітей із окупованої Херсонської області.

Також читайте, що росіяни з Херсонського напрямку скаржаться на втрати та постійні поразки.

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