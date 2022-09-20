Росіяни перетворили Богородичне на село-привид: жахаючі кадри наслідків окупації

"Село-привид. Будинки розбиті, дороги всіяні величезними вирвами та усюди розкидані речі російських загарбників. Так виглядає село Богородичне Донецької області, нещодавно визволене підрозділами ДШВ ЗС України", - говориться в повідомленні.

В районі населеного пункту тривалий час точилися запеклі бої, але наші хлопці змогли очистити цю землю від пошесті.

У селі не зустріти людей, лише здичавілі домашні тварини бігають в пошуках поживи (скріншот)

Окупанти організували собі базу в монастирі, де залишили страшенний безлад (як і будь-де, де вони перебували).

Так жили окупанти в Богородичному (скріншот)

Найжорстокіше те, що по церковним будівлям був нанесений удар противником вже після того, як українські воїни взяли село під свій контроль та провели зачистку від недобитків...

Так зараз виглядає храм в Богородичному (скріншот)