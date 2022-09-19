Россияне готовятся к отступлению под Херсоном и опасаются потерять Донецкую область, - ISW

Российские военные в западной части Херсонской области пытаются отступить на более защищенные позиции в ходе контролируемого отхода, чтобы избежать хаотического отступления, характерного для падения обороны под Харьковом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Несколько подразделений РФ рухнули на некоторых участках российской линии фронта, позволив украинцам продвинуться вперед в Херсонской области.

Украинские силы, вероятно, вернут себе большую, если не всю, западную часть Херсонской области в ближайшие недели, если они продолжат блокировать российские наземные линии связи и будут продолжать свое наступление, отмечают аналитики.

На прошлой неделе российское командование отдало приказ "не отступать" всем подразделениям, дислоцированным на Донбассе, требуя удерживать свои позиции независимо от развития ситуации.

Как отмечают в ISW, такой приказ говорит о том, что Россия не исключает быстрого контрнаступления ВСУ в Донецкой области, а также о не доверят боевым возможностям своих подразделений на этом направлении.

Другие ключевіе выводы аналитиков ISW

Президент России Владимир Путин, похоже, все больше полагается на нерегулярные, плохо обученные добровольческие и прокси-подразделения, а не на попытки восстановить поврежденные или уничтоженные обычные подразделения российских сухопутных войск.

Формирование нерегулярных, наспех обученных подразделений мало добавляет боевой мощи российским силам, воюющим в Украине.

Украинские силы продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на попытки России их сдержать.

Российские войска понесли огромные потери в живой силе и технике в боях за восток Украины и особенно во время украинского контрнаступления на Харьков. Несколько российских бронетанковых и механизированных подразделений, вероятно, были фактически уничтожены.

Напомним, что украинские военные освободили уже более 421 населенного пункта в Харьковской области.

Украинским защитникам удалось форсировать реку Оскол.

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