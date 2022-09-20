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Росіяни перетворили Богородичне на село-привид: жахаючі кадри наслідків окупації

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Богородичне, Вівторок 20 вересня 2022 10:15
Росіяни перетворили Богородичне на село-привид: жахаючі кадри наслідків окупації Фото: Зруйнований храм в селі Богородичне (скріншот відео)
Автор: Світлана Мащенко

Після звільнення села Богородичне Донецької області 12 вересня українські військові змогли зафільмувати злочини окупантів. Росіяни залишили там руїни, напівзруйнувавши навіть окрасу села - величний храм.

Кадрами поділилися в Telegram Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Село-привид. Будинки розбиті, дороги всіяні величезними вирвами та усюди розкидані речі російських загарбників. Так виглядає село Богородичне Донецької області, нещодавно визволене підрозділами ДШВ ЗС України", - говориться в повідомленні.

В районі населеного пункту тривалий час точилися запеклі бої, але наші хлопці змогли очистити цю землю від пошесті.

Росіяни перетворили Богородичне на село-привид: жахаючі кадри наслідків окупаціїРосіяни перетворили Богородичне на село-привид: жахаючі кадри наслідків окупаціїРосіяни перетворили Богородичне на село-привид: жахаючі кадри наслідків окупаціїРосіяни перетворили Богородичне на село-привид: жахаючі кадри наслідків окупаціїРосіяни перетворили Богородичне на село-привид: жахаючі кадри наслідків окупації

У селі не зустріти людей, лише здичавілі домашні тварини бігають в пошуках поживи (скріншот)

Окупанти організували собі базу в монастирі, де залишили страшенний безлад (як і будь-де, де вони перебували).

Росіяни перетворили Богородичне на село-привид: жахаючі кадри наслідків окупації

Так жили окупанти в Богородичному (скріншот)

Найжорстокіше те, що по церковним будівлям був нанесений удар противником вже після того, як українські воїни взяли село під свій контроль та провели зачистку від недобитків...

Росіяни перетворили Богородичне на село-привид: жахаючі кадри наслідків окупаціїРосіяни перетворили Богородичне на село-привид: жахаючі кадри наслідків окупаціїРосіяни перетворили Богородичне на село-привид: жахаючі кадри наслідків окупаціїРосіяни перетворили Богородичне на село-привид: жахаючі кадри наслідків окупації

Так зараз виглядає храм в Богородичному (скріншот)

Раніше ми писали, що в Ізюмі Харківської області окупанти крали навіть ношені жіночі труси.

Читайте також, що росіяни готуються до відступу під Херсоном та побоюються втратити Донецьку область.

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