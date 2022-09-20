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Россияне превратили Богородичное в село-призрак: ужасающие кадры последствий оккупации

Новина українською →
Богородичное, Вторник 20 сентября 2022 10:15
Россияне превратили Богородичное в село-призрак: ужасающие кадры последствий оккупации Фото: Разрушенный храм в селе Богородичное (скриншот видео)
Автор: Светлана Мащенко

После освобождения села Богородичное Донецкой области 12 сентября украинские военные смогли запечатлеть преступления оккупантов. Россияне оставили там руины, полуразрушив даже гордость деревни – величественный храм.

Кадрамы поделились в Telegram Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Село-призрак. Дома разбиты, дороги усеяны огромными воронками и всюду разбросаны вещи российских захватчиков. Так выглядит село Богородичное Донецкой области, недавно освобожденное подразделениями ДШУ ВС Украины", - говорится в сообщении.

В районе населенного пункта длительное время шли ожесточенные бои, но наши ребята смогли очистить эту землю от пошести.

Россияне превратили Богородичное в село-призрак: ужасающие кадры последствий оккупацииРоссияне превратили Богородичное в село-призрак: ужасающие кадры последствий оккупацииРоссияне превратили Богородичное в село-призрак: ужасающие кадры последствий оккупацииРоссияне превратили Богородичное в село-призрак: ужасающие кадры последствий оккупацииРоссияне превратили Богородичное в село-призрак: ужасающие кадры последствий оккупации

В селе не встретить людей, только одичавшие домашние животные бегают в поисках пищи (скриншот)

Оккупанты организовали себе базу в монастыре, где оставили страшный беспорядок (как и где угодно, где они находились).

Россияне превратили Богородичное в село-призрак: ужасающие кадры последствий оккупации

Так жили оккупанты в Богородичном (скриншот)

Самое кощунственное то, что по церковным зданиям был нанесен удар противником уже после того, как украинские воины взяли село под свой контроль и провели зачистку от недобитков...

Россияне превратили Богородичное в село-призрак: ужасающие кадры последствий оккупацииРоссияне превратили Богородичное в село-призрак: ужасающие кадры последствий оккупацииРоссияне превратили Богородичное в село-призрак: ужасающие кадры последствий оккупацииРоссияне превратили Богородичное в село-призрак: ужасающие кадры последствий оккупации

Так сейчас выглядит храм в Богородичном (скриншот)

Ранее мы писали, что в Изюме Харьковской области оккупанты воровали даже ношеные женские трусы.

Читайте также, что россияне готовятся к отступлению под Херсоном и опасаются потерять Донецкую область.

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