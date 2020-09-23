Рош ха-Шана в Умани: украинцам грозит тюрьма за незаконный трансфер хасидов

Хасиды незаконно пытались попасть в Умань на Рош ха-Шана (коллаж РБК-Украина)

В Госпогранслужбе рассказали об уголовной ответственности за незаконный трансфер на празднование Рош ха-Шана

Группе хасидов за попытку незаконно въехать на территорию Украины для празднования Рош ха-Шана в Умани запретили въезд в страну на 5 лет.

Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Речь идет об иностранцах, которые незаконно пересекли границу с Украиной из Венгрии, чтобы отпраздновать еврейский новый год в Умани и посетить могилу цадика Нахмана.

Хотя паломничество в этом году решением украинского правительства было фактически запрещено из-за пандемии коронавируса, тем не менее некоторые хасиды все равно предпринимали попытки попасть в Украину с территории других государств.

Так, 18 сентября оперативники Мукачевского пограничного отряда совместно с Нацполицией задержали группу из семи мужчин, которых перевозили два гражданина Украины в своем авто "Мерседес" через украинско-венгерскую границу.

"При этом иностранцы, несмотря на неоднократные призывы Госпогранслужбы не нарушать украинское законодательство, решились в обход действующих пунктов пропуска попасть на территорию Украины для празднования Рош ха-Шана. Их незаконное путешествие разоблачили своевременно", - говорится в сообщении ГПСУ.

Только у двух иностранцев - граждан США и Израиля - были удостоверяющие личность документы.

Сейчас лица, которые помогали в незаконной путешествия иностранцам, являются фигурантами уголовного производства. Согласно статье 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" нарушителям грозит лишение свободы на срок до 9 лет.

Хасиды пытались незаконно попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана (фото: old.dpsu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что хасиды ушли с украинской границы, оставив горы мусора после себя.

Также мы рассказывали, как хасиды отпраздновали Рош ха-Шана в Умани и о новом "мусорном" скандале в городе.