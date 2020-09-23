Рош ха-Шана в Умані: українцям загрожує в'язниця за незаконний трансфер хасидів

Хасиди незаконно намагалися потрапити в Умань на Рош ха-Шана (колаж РБК-Україна)

У Держприкордонслужбі розповіли про кримінальну відповідальність за незаконний трансфер на святкування Рош ха-Шана

Групі хасидів за спробу незаконно в'їхати на територію України для святкування Рош ха-Шана в Умані заборонили в'їзд до країни на 5 років.

Про це 23 вересня повідомили в прес-службі Держприкордонслужби України.

Йдеться про іноземців, які незаконно перетнули кордон з Україною з Угорщини, щоб відсвяткувати єврейський новий рік в Умані та відвідати могилу цадика Нахмана.

Хоча паломництво в цьому році рішенням українського уряду було фактично заборонено через пандемію коронавірусу, проте деякі хасиди все одно робили спроби потрапити в Україну з території інших держав.

Так, 18 вересня оперативники Мукачівського прикордонного загону спільно з Нацполіцією затримали групу з семи чоловіків, яких перевозили два громадянина України у своєму авто "Мерседес" через українсько-угорський кордон.

"При цьому іноземці, попри неодноразові заклики Держприкордонслужби не порушувати українське законодавство, наважились в обхід діючих пунктів пропуску потрапити на територію України для святкування Рош га-Шана. Їх незаконну подорож викрили вчасно", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Тільки у двох іноземців - громадян США та Ізраїлю - були документи, що засвідчують особу.

Зараз особи, які допомагали у незаконній подорожі іноземцям, є фігурантами кримінального виробництва. Згідно зі статтею 332 КК "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" порушникам загрожує позбавлення волі на строк до 9 років.

Хасиди намагалися незаконно потрапити в Умань на святкування Рош ха-Шана (фото: old.dpsu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що хасиди пішли з українського кордону, залишивши гори сміття після себе.

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