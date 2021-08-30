Рош ха-Шана 2021: когда и как отмечают Еврейский Новый год, важные традиции и запреты

Рош Ха-Шана или Еврейский Новый год не имеет четкой даты празднования, и наступает в иудейском календаре с новолунием седьмого месяца тишрей, а отмечается несколько дней. В 2021 году период празднования начнется вечером 6 сентября и продлится до вечера 8 сентября, и ознаменует для иудеев наступление нового 5782 года.

Особенности праздника, которому в Украине решили предоставить статус государственного, какие с ним связаны традиции и строгие запреты - читайте в материале ниже.

Празднование Рош Ха-Шана - буквально в переводе значит "голова года" - для верующих имеет огромное значение и, согласно Торе, считается днем сотворения мира.

Это время для молитв, внутренних размышлений, переосмысления, а также очень важно раскаяться за сотворенные грехи и попросить прощения. Считается, что Бог на Рош Ха-Шана делает новые записи в книгу судеб, определяя долю каждого человека. И именно в этот праздник молитва способна повлиять на вердикт Господа.

Главные правила и традиции в Рош Ха-Шана

Одной из главных праздничных традиций является посещение синагоги и произнесение молитвы о прощении грехов - "слихота".

А еще следует прийти к водоему и вытряхнуть в воду содержимое карманов одежды, таким образом "освобождаясь" от грехов, или же полностью погрузиться в воду с головой - это называется совершить "ташлих".

Существует традиция в Рош Ха-Шана трубить в бараний рог - шофар - во время праздничной службы в синагоге. Эти звуки призывают к молитве, покаянию и возвещают о наступлении Нового года.

Еще одна особенность - в праздничные дни Рош Ха-Шана иудеи обращают внимание на всевозможные знамения, и считается, что в этот период они имеют особенный смысл.

Хасид совершает обряд в Рош Ха-Шана в Умани (фото: РБК-Украина)

В канун первого дня Еврейского Нового года и в ночь второго дня обычно хозяйка дома зажигает праздничные свечи.

Важными "кулинарными" правилами в Рош Ха-Шана является наличие меда на праздничном столе, чтобы следующий год был "сладким" - и в начале трапезы в него окунают кусочек халы (круглый хлеб в форме венка). Кроме того, нужно отведать гранат (а если он не растет в этом регионе, то яблоко). Также на стол часто подают рыбу с головой, нарезанную кружками морковь (в форме золотых монет).

Что запрещается делать в Рош ха-Шана

Запрещается употреблять горькую и кислую пищу, чтобы наступающий год не принес беды.

Не принято также есть орехи, потому что числовое значение слова "орех" на иврите равно числовому значению слова "грех".

Запрещена любая работа, кроме приготовления еды.

Празднование Рош ха-Шана в Украине

В Украине широкое празднование Рош Ха-Шана проходит в Умани, куда съезжаются со всего мира тысячи евреев-хасидов. Они собираются на могиле цадика Рабби Нахмана (1772 - 1810 годы жизни), основателя брацлавского хасидизма, который перед своей смертью завещал посещать место своего погребения и обещал, что приложит все усилия, чтобы Бог оправдал грешника, какими тяжелыми бы не были его деяния и "за пейсы вытащит его из преисподней".

Также считается, что паломничество к его могиле в Новый год обязательно должно принести удачу. Омовение в Умани происходит на берегу реки Каменка.

Обряд в Рош Ха-Шана на реке Каменка в Умани (фото: РБК-Украина)

Добавим также, что с Рош Ха-Шана начинаются "Дни трепета" - 10 дней молитв и раскаяния, а кульминацией этого периода является праздник - Йом-Киппур - "День примирения".