На Рош ха-Шана в Умани хасиды должны соблюдать карантинные нормы, в Израиле их ждет тест, - Бродский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел встречу с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским. Они обсудили организацию паломничества брацлавских хасидов в город Умань в период празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины .

Гражданам Израиля установлено четкое предписание:

пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту вылета и после их возвращения,

соблюдать санитарные правила, установленные украинским законодательством.

"Михаэль Бродский сообщил, что в этом году ожидается прибытие в Украину около 50 тысяч израильтян и граждан других иностранных государств", - говорится в сообщении пресс-службы.

Монастырский сообщил, что в городе развернут ситуационный центр полиции и налажен эффективный обмен оперативной информацией между украинской и израильской сторонами.

Как известно, правительство Израиля назначило Бродского послом в Украине. В начале августа он прибыл в Украину.