На Рош ха-Шана в Умани хасиды должны соблюдать карантинные нормы, в Израиле их ждет тест, - Бродский
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел встречу с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским. Они обсудили организацию паломничества брацлавских хасидов в город Умань в период празднования Рош ха-Шана.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
Гражданам Израиля установлено четкое предписание:
- пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту вылета и после их возвращения,
- соблюдать санитарные правила, установленные украинским законодательством.
"Михаэль Бродский сообщил, что в этом году ожидается прибытие в Украину около 50 тысяч израильтян и граждан других иностранных государств", - говорится в сообщении пресс-службы.
Монастырский сообщил, что в городе развернут ситуационный центр полиции и налажен эффективный обмен оперативной информацией между украинской и израильской сторонами.
Как известно, правительство Израиля назначило Бродского послом в Украине. В начале августа он прибыл в Украину.
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