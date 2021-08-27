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На Рош ха-Шана в Умани хасиды должны соблюдать карантинные нормы, в Израиле их ждет тест, - Бродский

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Киев, Пятница 27 августа 2021 13:52
На Рош ха-Шана в Умани хасиды должны соблюдать карантинные нормы, в Израиле их ждет тест, - Бродский Фото: посол Израиля в Украине Михаил Бродский (facebook.com/michael brodsky1)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел встречу с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским. Они обсудили организацию паломничества брацлавских хасидов в город Умань в период празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Гражданам Израиля установлено четкое предписание:

  • пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту вылета и после их возвращения,
  • соблюдать санитарные правила, установленные украинским законодательством.

"Михаэль Бродский сообщил, что в этом году ожидается прибытие в Украину около 50 тысяч израильтян и граждан других иностранных государств", - говорится в сообщении пресс-службы.

Монастырский сообщил, что в городе развернут ситуационный центр полиции и налажен эффективный обмен оперативной информацией между украинской и израильской сторонами.

Как известно, правительство Израиля назначило Бродского послом в Украине. В начале августа он прибыл в Украину.

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Posted by Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine on Thursday, August 26, 2021

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Рош Ха-Шана
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